Ook muzikaal blijkt de Tweede Kamer een grabbelton

Niels de Jong, eigenaar van sonic brandingbureau Tambr, liet er een AI-programma op los en kwam tot verrassende conclusies. Zo is de PVV de vrolijkste partij, terwijl de VVD juist heel duister blijkt te zijn. Het CDA is de partij met het hoogste aantal bpm (beats per minute): gemiddeld 126, het tempo van een doorsnee dancetrack.

Muzikale identiteit

“Het merendeel van de liedjes is geschreven in majeur, dat is een opgewekte toonsoort,” zegt De Jong. “Maar het meest voorkomend is as-majeur, wat dan weer een tamelijk ernstige toonsoort is, door Beethoven en Mozart vaak gebruikt in hun meer plechtige werken. Overall is de sfeer van de nummers die de Kamerleden kozen behoorlijk serieus en duister van sfeer. Meer House of Cards dan Boer zoekt Vrouw, zeg maar.”

Met zijn bedrijf voorziet De Jong bedrijven van een muzikale identiteit. Hij werkt met een zelflerend algoritme dat van elke nummer weet welke emoties en beelden het oproept. Zo kon hij ook de keuzes van de Kamerleden wegen.

“De VVD scoort opvallend hoog op de emotie ‘dark’ en ‘calm’. Dat komt door nummers als One van Metallica (Rudmer Heerema) en The sun always shines on tv van Aha (Mark Harbers): liedjes die niet heel vrolijk zijn.” Ook het CDA scoort goed op de emoties ‘dark’ en ‘tense’ (spanning) en is ondanks het hoge aantal bpm het minst ‘uplifting’. De keuze, van Derk Boswijk, die het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ met Psalm 23: De Heer is mijn Herder uitkoos zal hier aan hebben bijgedragen.

Joling, Prince, Winehouse

De PVV blijkt de meest opgewekte partij te zijn, waar het op muziek aankomt. “Geert Wilders koos weliswaar voor het melancholische Back to Black van Amy Winehouse, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door nummers als Ticket to the Tropics van Gerard Joling (gekozen door Alexander Kops) en Musicology van Prince (gekozen door Edgar Mulder). Zo scoort de partij toch het hoogste op uplifting, energetic en relaxing,” zegt De Jong, die in zijn podcast Lub Tropiana ook Nederlandse popliedjes aan een analyse onderwerpt.

D66 en GroenLinks blijken het meest op elkaar te lijken, beiden kozen voor een eclectische mix van ontspannen en een tikje melancholische nummers. Forum voor Democratie geeft juist de voorkeur aan gedragen, plechtige muziek met een laag tempo. Rachmaninov, Prokofiev, maar ook Laat me van Ramses Shaffy, gekozen door Wybren van Haga.