Ook maandagochtend nog geen treinverkeer van en naar Amsterdam door aanhoudende storing: ‘Impact heel groot’

Het is volgens de NS nog niet bekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Beeld ANP

Door de storing bij de verkeersleidingspost in Amsterdam begon zondag rond 17.45 uur, toen de beeldschermen bij de verkeersleidingspost uitvielen. Na het resetten van de systemen, leken de problemen opgelost. Het treinverkeer werd rond 20.00 uur weer opgestart. Maar een half uur later ging het opnieuw mis. Vervolgens was er ook geen treinverkeer meer mogelijk van en naar de omliggende stations, zoals Schiphol Airport.

De oorzaak van de storing die ervoor zorgt dat er geen treinen van en naar Amsterdam rijden is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van ProRail. De spoorbeheerder kan dus ook niet zeggen wanneer het treinverkeer weer op gang komt. “In ieder geval niet in de ochtend, wat er daarna gebeurt, is koffiedik kijken.”

ProRail zegt dat het resetten van de systemen niet heeft geholpen. “We zijn naarstig op zoek naar wat de oorzaak is, die is heel moeilijk te vinden.” Dat de oorzaak nog onbekend is noemt de woordvoerder ‘ontzettend vervelend, de impact is heel groot’.

De NS riep treinreizigers in en rond Amsterdam zondagavond op ander vervoer te regelen. Een woordvoerster zei dat de mensen niet meer naar de stations moesten komen. Voor zo’n honderd treinreizigers die door de treinstoring ‘s nachts op Utrecht Centraal strandden, werd nachtopvang geregeld in de nabijgelegen Jaarbeurs.

Harry Styles

De problemen kwamen slecht uit voor fans van de Britse popzanger Harry Styles, die zondagavond optrad in de Johan Cruijff Arena. Organisator Mojo stelde het concert, dat om 21.00 uur zou beginnen, een kwartier uit om gestrande reizigers tegemoet te komen. Maar door de terugkeer van de storing kwamen fans alsnog in de problemen.

Rond 01.00 uur wachtten nog zo’n 500 concertbezoekers in een tijdelijke opvang de Ziggo Dome totdat zij naar huis konden. Ook in de buurt van de Arena zaten of stonden rond dat tijdstip nog veel groepjes mensen op straat te wachten op vervoer naar huis. Daar ging het om 01.00 uur naar schatting eveneens om een paar honderd personen.

De GVB zette extra’s metro’s in. Een woordvoerder liet weten dat de situatie in de Amsterdamse metro’s met de extra reizigers ‘beheersbaar is, maar we blijven het in de gaten houden’. Voor zover bekend worden er geen extra bussen of trams ingezet, aldus de zegsvrouw.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: