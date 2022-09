Ook koning Willem-Alexander is geraakt door beelden van overvol grasveld in Ter Apel

Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid op werkbezoek in Ter Apel. Beeld Patrick van Katwijk/Brunopress

Koning Willem-Alexander is nog maar nét de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel uitgewandeld en hij wordt al omringd door asielzoekers, die kort daarvoor nog op het grasveld buiten de poort aan het wachten waren. Veel jonge mannen, die hun mobieltje hoog in de lucht steken om een selfie met de koning te maken, maar ook kinderen die hun voetbal even vastpakken om naar het hoge bezoek te komen kijken.

In het gedrang knoopt de koning spontaan een praatje aan met een paar jonge mannen, die vertellen dat ze buiten sliepen, maar ook met de bus van hot naar her en weer terug naar Ter Apel werden gependeld.

Applaus voor de koning

De koning is eigenlijk buiten voor een afspraak met Artsen zonder Grenzen-verpleegkundige Linda Buijze. Het is voor het eerst dat AzG in Nederland actief is. “Ik schaam me echt absoluut,” benadrukt zij. De koning knikt voordat hij hevig moet hoesten. Hij is, zegt hij verontschuldigend, herstellende van een longontsteking. Buijze: “Wij hebben hoestdrank.”

Het restant van een longontsteking weerhield koning Willem-Alexander niet van een bezoek aan het Groningse aanmeldcentrum dat het nieuws al maanden domineert, samen met verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Als de koning met Van der Burg weer naar binnen loopt, scanderen activisten ‘Van der Burg, stap op’, maar beginnen de asielzoekers, blij met de aandacht, voor de koning te applaudisseren.

Die zei geraakt te zijn door de beelden die ook hij op televisie zag, van dat overvolle grasveld, al die mensen in de hitte, met een beige luifel als enige beschutting. Maandenlang bivakkeerden asielzoekers buiten, soms nachtenlang. Na een asieldeal, die het kabinet afgelopen vrijdag met gemeenten sloot, lijkt de druk van de ketel. Er komt een extra locatie in Zoutkamp om Ter Apel te ontlasten en daarna schoten verschillende gemeenten te hulp met extra opvangplekken. Daardoor is gedwongen buiten slapen nu (voorlopig) verleden tijd.

Toch wilde de koning naar het aanmeldcentrum, vooral om de medewerkers een hart onder de riem te steken. Dat zijn mensen, zei hij, geen ‘apparaat’. En die mensen worden óók geraakt door de asielcrisis.

Frustratie

Dat blijkt als hij met medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) spreekt. “Als mens wil je staan voor wat je doet. Nu kan ik er niet achter staan,” zegt Azadeh Bos, die alleenstaande minderjarige asielzoekers begeleidt. In Ter Apel is ruimte voor 55 van deze kinderen, maar de afgelopen tijd verbleven er op het hoogtepunt 400. Ook de reguliere asielzoekers stromen nauwelijks door naar de overvolle asielzoekerscentra. Daar wonen ook nog veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning, voor wie geen huis beschikbaar is.

De koning wil weten wat de crisis met de COA-medewerkers doet. Niek Mulder begrijpt de frustratie. “Het geduld is op. Ik snap dat. Als ik asiel zou aanvragen in een land, verwacht ik ook niet dat ik weken op een grasveld moet slapen.”

Jannet Boven, adjunct-manager van de COA-medewerkers, ziet bij haar collega’s ook veel gelatenheid. “Eerder vonden we het al erg als er een asielzoeker op een stoel moest slapen. Het raakt je, al die mensen op het veld als je ’s avonds naar huis rijdt.”

Eindbestemming Canada

Soms hebben mensen geluk. Een Iraans gezin mocht gisteren meteen naar binnen. Het meisje, 9 jaar, zit met haar handen gevouwen op de wachtkamerstoel. Haar moeder zit naast haar, hoofd een beetje gebogen. Vader, met zijn gezin net in Ter Apel, praat met Willem-Alexander. Via een telefoon vertaalt een tolk zijn woorden van het Farsi naar het Nederlands.

De koning wil weten hoe ze vanuit Iran naar Nederland zijn gekomen. De man vertelt dat het helemaal niet hun bedoeling was in ons land terecht te komen. De eindbestemming was Canada, waar vrienden wonen. Een ‘reisagent’ bracht hen naar Nederland, waar ze al een maand in een huisje bivakkeerden in afwachting van een visum voor Canada. Daarvoor hadden ze grof geld betaald, maar na betaling kwam de man nooit meer terug. Toen besloot het echtpaar maar naar Ter Apel te gaan. “We hebben al 24 uur niet geslapen. We zijn uitgeput.” De koning wenst het gezin sterkte. “Good luck.”