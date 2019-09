Ook jongens krijgen vanaf 2021 een HPV-vaccinatie

Vanaf 2021 krijgen nu ook jongens een HPV-vaccinatie. Beeld ANP

Jaarlijks krijgen ongeveer duizend vrouwen en vijfhonderd mannen kanker door het virus. Meisjes kunnen van deze seksueel overdraagbare aandoening baarmoederhalskanker oplopen. Jongens die met HPV geïnfecteerd zijn, kunnen daardoor mond-, keel-, anus- en peniskanker krijgen.

“Door ook jongens het HPV-vaccin aan te bieden, slaan we twee vliegen in één klap,” aldus staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. “Jongens zijn dan beschermd tegen het virus en lopen daardoor minder kans op vreselijke ziektes. Bovendien zijn zowel jongens als meisjes hiermee nog beter beschermd door middel van groepsbescherming.”

Leeftijd omlaag

Ook gaat de leeftijd omlaag waarop de HPV-injectie wordt gegeven. Nu krijgen meisjes die nog op hun 13de; straks worden álle kinderen eerder gevaccineerd, maakt Blokhuis vrijdag ook bekend. Op advies van de Gezondheidsraad verlaagt de staatssecretaris de leeftijd naar 9 jaar.



De leeftijd gaat omlaag omdat de injectie dan beter kan worden ingepast in de rest van het vaccinatieprogramma. Blokhuis: “Degenen die het HPV-vaccin hebben gemist, krijgen dan nogmaals de kans om de prik op te halen wanneer ze 14 of tussen de 16 en 17 jaar oud zijn.”



Voor jongens komt deze inenting pas in 2021 in het vaccinatiepakket, omdat er tijd nodig is om het vaccin in te kopen en de uitvoering te organiseren, zegt de staatssecretaris. “Ik ben blij dat we zowel jongens als meisjes dan nog beter kunnen beschermen tegen verschillende soorten kanker.”

Hoge opkomst

Meisjes worden al sinds 2010 ingeënt tegen het virus voordat ze seksueel actief worden, omdat het vanaf dat moment onder andere baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Nog nooit was de opkomst zo hoog als dit jaar; 65 procent van de meisjes die in 2006 zijn geboren, heeft de eerste prik gehaald.

Meisjes hebben momenteel tot de leeftijd van 18 jaar recht op de gratis HPV-vaccinatie. Jongens, mannen en volwassen vrouwen kunnen op eigen kosten gevaccineerd worden bij de huisarts.

Jongeren van 18 tot 26 jaar krijgen in de toekomst de mogelijkheid zich alsnog gratis te laten inenten als ze eerder vaccinaties hebben gemist. Nu eindigt het Rijksvaccinatieprogramma wanneer mensen volwassen worden.

Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer: “Naast inhaalmogelijkheden op 14 jaar en op 16-17 jaar wil ik ook jongeren van 18 tot 26 jaar de mogelijkheid bieden zich alsnog te laten vaccineren. Ik denk daarbij nu niet aan een grootschalige campagne.”

Geen overbodige luxe

De vaccinatie van jongens én meisjes tegen HPV blijkt geen overbodige luxe. Het virus is erg besmettelijk. Ongeveer 8 van de 10 mannen en vrouwen raken ooit besmet met het HPV-virus. Het wordt overgedragen door seksueel contact. Maar dit hoeft niet per se vrijen te zijn, het kan ook bij een ander belanden via de huid van handen en vingers.

De gevolgen kunnen ernstig zijn: elk jaar zijn er 5500 vrouwen die een behandeling moeten ondergaan voor een voorstadium van baarmoederhalskanker. Meer dan 300 vrouwen en bijna 200 mannen sterven aan een door het virus veroorzaakte kanker.

Gelukkig blijkt dat steeds meer jonge vrouwen de HPV-vaccinatie al omarmen. Bijna twee derde van de lichting 2006 kwam op. De staatssecretaris weet niet precies waardoor de stijgende populariteit wordt veroorzaakt. “De toegenomen aandacht voor vaccinatie in het algemeen heeft mogelijk bijgedragen.”

Campagne helpt

Daarnaast zijn er volgens Blokhuis ook andere zaken die wellicht het verschil maken. Zo blijkt uit onderzoek dat er geen verband is tussen het vaccin en langdurige vermoeidheidsklachten. Ook een campagne van KWF Kankerbestrijding helpt.

De Gezondheidsraad adviseerde afgelopen juni al zowel meisjes als jongens te vaccineren. “De vaccinatie tegen HPV werkt goed, biedt groepsbescherming en is veilig.” De Gezondheidsraad spreekt geen voorkeur voor één van de drie beschikbare vaccins uit.