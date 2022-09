Ook inval in loods op terrein supermarktketen Jumbo, voertuigen in beslag genomen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie zijn bezig met de inval. Beeld ANP

De tweede inval zou dinsdagochtend hebben plaatsgevonden op het terrein achter het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, in de buurt van golfwinkel Jumbo Golf, die daar ook gevestigd is. Een direct betrokkene meldt dat bij de inval twee voertuigen in beslag genomen zijn. Eerder was er ook een actie op het landgoed van topman Van Eerd.

Een bewoner van de straat die direct aan het Jumboterrein grenst, wijst naar de plek waar de inval volgens hem plaatsvond. “Daarachter is een binnenplaats waar de loodsen staan,” zegt de buurtbewoner. “Alle loodsen zijn van Frits van Eerd. Daar staan zijn auto’s.”

Het OM zei dat er dinsdag meerdere doorzoekingen plaatsvonden op bedrijfsadressen, en ook in woningen. “Maar we zeggen niet waar, uit privacyoverwegingen.”

‘Niet op Jumbo gericht’

Jumbo laat desgevraagd weten dat het bedrijf niet wil ingaan op de nieuwe ontwikkelingen. Een woordvoerder verwijst naar de reactie van dinsdag. Daarin stelt Jumbo onder meer dat het onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) zich voor zover het bedrijf weet niet op Jumbo richt. “Wel worden er in het kader van het onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd.”

Het Financieele Dagblad meldde woensdagochtend op basis van bronnen rond het strafrechtelijk onderzoek dat Frits van Eerd dinsdag is opgepakt en nog steeds vastzit. Het Openbaar Ministerie en Jumbo willen dat niet bevestigen. Wel meldt het OM dat alle negen verdachten die gisteren zijn opgepakt nog vastzitten. Uiterlijk donderdag besluit de officier van justitie of zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, die dan vrijdag kan besluiten of de verdachten langer vast moeten blijven zitten.

In Bloemenwijk, de Veghelse buurt die direct grenst aan het hoofdkantoor van de gele supermarktgigant op bedrijventerrein De Amert, is het ongeloof over de ontwikkelingen rond topman Frits van Eerd groot. Dat ‘hun’ Frits betrokken zou zijn bij witwaspraktijken, kunnen zij moeilijk geloven. Tegelijk denken buurtbewoners dat Fiod en de politie niet zomaar tientallen medewerkers op pad sturen voor een inval.

Een medewerker van het distributiecentrum loopt in Jumbotenue door de wijk. Hij houdt zijn lippen stijf op elkaar – opdracht van het hoofdkantoor. “Ons is duidelijk gezegd niks naar buiten te brengen, dus dat doe ik niet. Anders kom ik in de problemen.”

Dozen met onbekende inhoud

Dinsdagochtend vond er ook een inval plaats op het landgoed van Frits van Eerd in het naburige Heeswijk-Dinther. Daarbij werden onder meer dozen met onbekende inhoud meegenomen. De invallen maken onderdeel uit van een grootschalig witwasonderzoek waarin een 58-jarige man uit Drenthe de ‘spin in het web’ is. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om Theo E., een voormalig motorcrosser. Die was als teammanager enkele jaren actief voor een door Jumbo gesponsord raceteam.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. Dat gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

Welke verdenking Jumbotopman Van Eerd precies op zich gericht weet, is nog steeds een groot vraagteken. De negen verdachten zitten in beperkingen, en mogen niet communiceren met de buitenwereld. Ook de familie van Van Eerd heeft nog geen statement afgegeven. Jumbo gaat niet in op de vraag wat het onderzoek betekent voor de positie van Van Eerd als bestuursvoorzitter van het supermarktconcern.

Met een jaaromzet van bijna 10 miljard euro en een marktaandeel van 22 procent is Jumbo na Albert Heijn de op een na grootste supermarktketen van Nederland.