Ook in Nederland was Ruth Bader Ginsburg een fenomeen. ‘Ze was een rolmodel’

Ruth Bader Ginsburg. Beeld EPA

“Niemand heeft voor altijd het leven, maar het is heftig dat zo’n vooraanstaande strijder van gelijkheid en gelijkwaardigheid is overleden," aldus Cathelijne Blok, podcastmaker en oprichter van feministisch kunstcollectief TheTittyMag. Ze noemt het overlijden van RBG een loss for the world. “Ze was een rolmodel voor velen, niet alleen in Amerika, maar wereldwijd.”

Ruth Bader Ginsburg, ook wel liefkozend ‘The Notorious RBG’ genoemd, overleed vrijdagavond aan de gevolgen van kanker. Ginsburg werd in 1993 door Bill Clinton benoemd als rechter. Ze was destijds de tweede vrouw in het hooggerechtshof.

Gedurende de jaren werd haar stem steeds progressiever en kwam ze op voor de rechten van jonge vrouwen en minderheden. “Ze maakte zich hard voor hele grote en belangrijke thema’s zoals het homohuwelijk en abortus,” vertelt Blok. “En ze kwam op voor vrouwenrechten en minderheden.”

‘Rechter Ginsburg plaveide de weg voor zoveel vrouwen, onder wie ik,’ twitterde Hillary Clinton. ‘Er zal nooit meer iemand zijn zoals zij.’

Justice Ginsburg paved the way for so many women, including me. There will never be another like her. Thank you RBG. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 19 september 2020

De vrouwenrechten-afdeling van de VN prees de verdiensten van Ginsburg in een officiële verklaring. ‘RBG was een voorvechter van gerechtigheid; ze maakte de weg vrij voor seksegelijkheid zodat vrouwen ook kunnen meebeslissen.’ Dit is een verwijzing naar een iconische uitspraak van Ginsburg: ‘Women belong in all places where decisions are being made.’

Reacties in Nederland

Ook in Nederland maakt de dood van RBG veel los. Haar werk wordt volop gedeeld en geëerd op sociale media. ‘RBG heeft zoveel gedaan voor gelijkheid dat het onmogelijk is er slechts een paar stories aan te wijden,’ deelt presentator Samya Hafsaoui op Instagram.

Instagrammer Madeleijn van den Nieuwenhuizen, bekend van mediakritisch account Zeikschrift, zegt op Instagram: ‘Ruth Bader Ginsburg heb ik echt als enorme inspiratie ervaren. Ze studeerde rechten aan Harvard als één van de eerste vrouwen die werd toegelaten aan de opleiding begin 1950, en werd in de jaren negentig voorgedragen door Bill Clinton als één van de negen rechters in het belangrijkste hof van de Verenigde Staten, waar ze tot haar dood een cruciale progressieve stem was. Maak me ernstig zorgen over de kans voor Trump om een nieuwe, conservatieve rechter voor te dragen.'

Van Den Nieuwenhuizen is niet de enige die ongerust is over de toekomst. “Ik volg haar al heel lang, maar vooral sinds het aantreden van Trump," aldus feministe en journaliste Hasna El Maroudi. “Ze heeft bijvoorbeeld altijd gevochten voor het recht op abortus. Het was haar wens te blijven leven totdat er een nieuwe president zou zijn. Het is heel sneu dat het niet is gelukt. Maar ze is 87 geworden en heeft een enorme staat van dienst. Hoeveel meer kun je verlangen?”

Het overlijden van RBG komt zes weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Formeel heeft zittend president Donald Trump het recht om nog tijdens zijn ambtsperiode een opvolger te benoemen. Vermoedelijk kiest hij daarbij voor een conservatieve kandidaat waarmee de conservatieve meerderheid in het hooggerechtshof verder wordt uitgebouwd. Trumps nominatie moet worden bekrachtigd door de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben.

Oud-president Barack Obama vindt dat tot na de presidentsverkiezing moet worden gewacht met het benoemen van een opvolger van de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg.