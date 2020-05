‘Ook in Nederland kinderen op ic met mogelijk nieuwe ziekte’

De afdeling spoedeisende hulp in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Beeld ANP

Dat bevestigt kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het Amsterdam UMC vrijdag tegen NU.nl.

Volgens de Britse krant The Guardian zijn er in zes andere landen al bijna honderd gevallen geteld. De ziekte kwam in beeld nadat artsen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten een toename zagen van het aantal kinderen dat in ziekenhuizen werd opgenomen. De kinderen hadden veelal last van hevige buik-, maag- en darmklachten en een stevige koorts. Sommigen hadden long- en hartproblemen. In het Verenigd Koninkrijk zijn enkele kinderen eraan bezweken, in de andere landen zijn geen sterfgevallen bekend.

Het is de vraag of het om een nieuwe of een bestaande ziekte gaat, en of er een link is met het coronavirus. Experts wezen al snel op de bestaande zeldzame ziekte Kawasaki. In België werden de afgelopen dagen enkele gevallen vastgesteld van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen, volgens de krant HLN.

Koorts

Bij de grootste groep patiënten gaat de ziekte vanzelf over: zij krijgen alleen koorts, zegt Kuijpers tegen NU.nl. ‘Wij zien alleen de ernstige gevallen. Maar ook die problemen zijn met standaardmedicijnen te bestrijden, waarna een kind snel herstelt.’

Hoewel de symptomen overeenkomen met die van de ziekte van Kawasaki, is het volgens Kuijpers nog veel te vroeg om de conclusie te trekken dat die ziekte de jonge ic-patiënten veroorzaakt. Ook is het te vroeg om een link met corona te leggen. Een deel van de kinderen werd positief getest op het virus en veel van hen waren koortsig, een veelvoorkomend ziektebeeld bij Covid-19. Maar een andere groep kinderen testte negatief.

Ook in het Amsterdam UMC kan de link tussen corona en de kinderziekte nog niet hard gemaakt worden.