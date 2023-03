Ook in Landsmeer werd BBB de grootste: ‘In de grachtengordel gaan ze voorbij aan wat wij willen’

Het veenweidegebied ten noorden van Amsterdam. Landsmeer vormt als het ware de grens tussen het stedelijke Amsterdam en het landelijke Noord-Holland. Beeld Michiel Wijnbergh / ANP

Of Landsmeerders blij zijn met de verkiezingsuitslag in hun gemeente? Twee klanten bij vishandel Molenaar weten zeker van wel. “BBB is gewoon goed en eerlijk,” zegt er een (78), terwijl ze wijst naar een vissalade achter de glazen vitrine.

“Nou,” zegt de visboer. “We moeten het nog maar afwachten. De politiek ís niet eerlijk.”

Blijdschap aan de ene kant, terughoudendheid aan de andere: veel mensen in Landsmeer zijn donderdagmiddag wat gereserveerd over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen een dag eerder. In de Noord-Hollandse gemeente – een paar kilometer van Amsterdam-Noord - werd BBB met zestien procent van de stemmen woensdag de grootste.

Eendagsvlieg

“De dag na de verkiezingen is iedereen euforisch en dan is het weer 3,5 jaar huilen,” zegt Landsmeerder Ger Smit (53). “Het zijn zoveel mooie praatjes, maar ze doen nooit wat ze beloven.” Ook Loes (70) vraagt zich af wat er daadwerkelijk zal veranderen. “Ik denk dat het een tijdelijke explosie is,” zegt ze. Zelf heeft ze PvdA gestemd, zoals altijd. “De uitkomst laat zien dat er kennelijk van alles leeft onder de mensen, zoals ontevredenheid en wantrouwen. Maar ik vraag me af of BBB al die gewonnen zetels kan vullen met de juiste mensen.”

Ruim 14 procent van de stemmers in Landsmeer koos voor VVD en zo’n 11 procent stemde op PvdA. Het aandeel van FvD, dat in 2019 met maar liefst 18 procent de grootste werd in de gemeente (en daarmee de jarenlange VVD-hegemonie in de gemeente verbrak), daalde naar 3,1 procent.

Veel van die stemmers lijken dit jaar dus over te zijn gestapt naar de partij van Caroline van der Plas. “Ook met FvD zijn de verwachtingen niet waargemaakt,” zegt Ben (72), boodschappentas in de hand. “Het was een eendagsvlieg. Dat kan zo weer gebeuren.”

Grachtengordel

Mieke Hendriks (58) vindt de massale keuze voor BBB in Landsmeer meer dan logisch. “Normaal stemden we hier VVD,” zegt ze. “Maar ja, die Rutte, die kletst maar wat. Toen kregen we Baudet, die is gek geworden. BBB staat tenminste dicht bij de mensen. Ze gebruiken hun gezond verstand.”

Landsmeer vormt als het ware de grens tussen het stedelijke Amsterdam en het landelijke Noord-Holland. Binnen een kwartier sta je vanaf station Noord met bus 319 in het dorpscentrum, tegelijkertijd rijden de tractors hier nog door de straten. Bovendien zien veel Landsmeerders zichzelf als Amsterdammers, zegt Hendriks. “Maar wat ze daar in de grachtengordel willen, gaat voorbij aan wat we hier nodig hebben.” Dat denkt ook Ben. “Het is eigenlijk een soort wraak van de mensen,” zegt hij. “Na de toeslagenaffaire en de aardbevingen in Groningen neemt niemand in Den Haag verantwoordelijkheid.”

Opschudding

Hoewel de opkomst in Landsmeer met 64,8 procent aan de hoge kant was, leven de verkiezingen bij lang niet iedereen. Drie twintigers die staan te kletsen voor kapsalon Asilkan hebben niet gestemd – ze hebben niks met politiek, vertellen ze. “Maar ik snap het wel,” zegt er een. “Die stikstofplannen zijn echt niet leuk voor de boeren. Dat gevoel leeft hier.”

Dat denkt ook Stefan (24), die wacht op de bus naar Noord. Hij woont pas sinds een jaar in Landsmeer. “Hier heerst toch meer het plattelandsgevoel,” zegt hij. “Mensen hebben begrip voor de boeren.” Over de BBB-zege is hij tevreden. “Een beetje opschudding is goed. Het hoeft niet altijd allemaal hetzelfde te zijn.”

