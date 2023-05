Ook in juni en de zomervakantie schrapt Transavia vluchten door tekort aan toestellen

Beeld ANP

In juli en augustus verwacht de vakantievlieger minder dan 2 procent van haar vluchten te moeten schrappen. Of passagiers kunnen worden omgeboekt of dat hun ticket wordt terugbetaald, wordt later bekendgemaakt.

Transavia komt momenteel 5 vliegtuigen tekort op een vloot van 46, onder meer doordat leasetoestellen te laat aankwamen, een toestel aan de grond bleef na een botsing met een vogel en door uitgelopen onderhoud vanwege een tekort aan onderhoudspersoneel.

De afgelopen meivakantie heeft de KLM-dochter daardoor van duizenden reizigers vluchten moeten schrappen. Komende maand komen daar 160 vluchten bij, zowel op Schiphol, Eindhoven als Rotterdam-Den Haag. In de meivakantie werden juist vluchten op Eindhoven Airport getroffen en bleef Schiphol vrijwel buiten schot.

Twintig procent van de reizigers die in juni worden gedupeerd, kunnen niet worden omgeboekt naar een alternatieve vlucht. Transavia zegt in juni 95 procent van haar rooster te kunnen uitvoeren.

De komende week komen er wel vliegtuigen bij. Transavia wil daarmee ‘zekerheid inbouwen’, zodat ze toestellen achter de hand heeft om nieuwe tegenvallers te kunnen opvangen.

Reizigers omgeboekt

De problemen bij de vakantievlieger houden de touroperators flink bezig. Bij touroperator Sunweb wordt 2,5 procent van de vluchten die Transavia voor hen uitvoert, getroffen door wijzigingen of annuleringen. De reisorganisatie brengt 99 procent van haar klanten nog dezelfde dag met een andere vlucht naar hun vakantiebestemming. De overige 1 procent vliegt een dag eerder of later.

“We houden de problemen bij Transavia nauwlettend in de gaten,” aldus topman Mattijs ten Brink. “Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met de luchtvaartmaatschappij.”



Minder vakanties

Door de problemen wordt er volgens Transavia momenteel minder vakanties geboekt dan normaliter na de meivakantie. Volgens Sunweb is er deze periode altijd een dip wat boekingen betreft, maar die is nu groter dan anders.

“We hebben wel het idee dat dat door de annuleringen bij Transavia komt. Mensen zijn onzeker, dat merken we ook in de vele vragen die we krijgen via de telefoon. Natuurlijk zijn mensen weer wat terughoudender. De coronastuip is weer een beetje terug.”

Prijsvrij Vakanties en D-Reizen, die onder hetzelfde bedrijf vallen, merken ook dat veel mensen ‘onrustig worden’ door problemen bij Transavia en willen omboeken. De reisbureaus, die onder hetzelfde concern vallen, moesten de afgelopen tijd ruim 150 boekingen aanpassen. Bij bijna 100 boekingen, goed voor ruim 250 reizigers, ging de vakantie helemaal niet door.

Concurrent Corendon ziet een kleine dip, maar wijt die aan de prijsstijgingen vanwege de inflatie. Ook reisbranchevereniging ANVR spreekt van een gebruikelijke rustigere periode zo na de meivakantie, die binnenkort weer verandert in drukte van het lastminuteseizoen.