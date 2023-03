Ook in Amsterdam-Noord is niemand echt blij met een erotisch centrum

Tijdens de buurtbijeenkomst over het erotisch centrum in Amsterdam-Noord in ’t Zonnehuis werden verschillende spandoeken opgehouden. Beeld Ramon van Flymen

Iets na 19.00 uur observeert de burgemeester het publiek in Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Ze groet enkele bezoekers, praat met oud-raadslid en Noorderling Wil van Soest en kijkt naar de spandoeken. ‘EC Stay Away’ en ‘Geen sekswerk op het NDSM’ valt er te lezen.

Het is de tweede avond dat Femke Halsema haar verhaal komt doen voor een groep bewoners. Nadat ze in Zuid op dinsdagavond 400 buurtbewoners toesprak, gebeurt dat in nu Noord voor zo’n 300 bewoners, plus nog eens ruim 700 mensen die via de livestream meekijken. “Ik kom niet voor de show, ik kom werkelijk om met u praten,” begint Halsema.

Massatoerisme op de NDSM

De NDSM stond aanvankelijk niet op de lijst voor een erotisch centrum. De Noorderlingen vragen zich af: waarom toch opeens hier? Heeft het stadsdeel niet al genoeg problemen? Halsema zegt dat het niet haar idee was, maar dat de nieuwe coalitie PvdA, GroenLinks en D66 de opdracht had gegeven om op zoek te gaan naar locaties die nog niet op de lijst stonden.

Daar kan het publiek weinig tegen inbrengen. Maar als Halsema na een krappe vijf minuten uitlegt dat een erotisch centrum geen criminaliteit aantrekt, dan begint het gemor. “Nee dat is niet waar. Dat is gewoon wegkijken,” roept iemand. De burgemeester pareert: “De feiten spreken anders.”

Een patstelling, maar in tegenstelling tot Zuid wordt Halsema niet meteen uitgelachen. Dat komt ook doordat ze geleerd heeft van een avond eerder. Mensen zitten niet te wachten op haar verhaal, maar willen vragen stellen. “Ik kan langer een monoloog houden, maar daar bedien ik u helemaal niet mee,” zegt ze vrij snel. “Ik geef u het woord.”

Culturele plekken

Een goed ingelezen culturele ondernemer verwijst naar de belofte dat de NDSM-werf vergroend zou worden. De Docklandsplot, het gebied waar het centrum komen moet, is dé plek waar dit mogelijk is. En als het daar niet gebeurt, is het goed mogelijk dat culturele plekken verdwijnen waar natuur moet komen.

De burgemeester zegt dat de gemeente verplicht is om een alternatief voor groen en sportfaciliteiten faciliteren en dat dit niet ten koste zal gaan van culturele instellingen. Maar waar? “Dat kan ik niet zeggen, maar de motie in de raad kan niet ongedaan worden gemaakt.”

‘Seksualiteit in een ander daglicht’

José uit Tuindorp Oostzaan krijgt het woord. Zij heeft in de documenten gelezen dat exploitanten zich zullen focussen op feesttoeristen vanuit het centrum, om zo veel geld te verdienen. “En ik snap ze ook nog!”

Hard geklap uit de zaal, terwijl Halsema driftig met haar hoofd van links naar rechts schudt. Ze zegt dat er nog geen sprake is van exploitanten en wijst erop dat ook culturele ondernemers belangstelling hebben. Gelach vanuit de zaal. Halsema countert: “U mag lachen, maar queer ondernemers willen dit ook doen. Groepen die seksualiteit in een ander daglicht willen stellen.”

Naarmate de avond vordert worden de bewoners steeds mondiger. Vaak op een constructieve manier, ze uiten hun oprechte zorgen, totdat een vrouwelijk bewoner Halsema ‘de hoerenmadam van Amsterdam’ noemt. Deze keer geen hard, maar twijfelend applaus uit de zaal.

Halsema, fel: “U staat tegenover de eerste vrouwelijke burgemeester. U had dit nooit tegen een man gezegd. U vergaloppeert zich hiermee.” Applaus voor Halsema. “Ik ben gewend heel veel seksisme over me heen te krijgen. Maar dit gaat te ver.”

Onbevredigend

Toch is het over het vooral een inhoudelijke avond. Halsema moet veelal dezelfde antwoorden geven als een avond eerder. Ze legt uit dat sekswerkers weg moeten om het gebied minder aantrekkelijk te maken. Dat massatoerisme niet hierdoor zal ontstaan op NDSM. Ze zegt dat de veiligheid van kinderen niet in het geding komt en wijst naar een kinderopvang dat op het Oudekerksplein zit. Gezucht uit de zaal.

Halsema zal zelf ook een beter gevoel eraan over gehouden hebben. Het publiek is vaak beleefd en aardig en onderbreken de burgemeester minder vaak. Andere emoties komen wel naar boven: Noord heeft al genoeg problemen. Mensen kunnen geen woningen vinden, hier heerst armoede, het openbaar vervoer is al slecht. Een vrouw gaat op de stoel staan. Harder gejoel en gejuich komt er deze avond niet.

Halsema hoort het aan en begint over de aanpak in Noord om dit tegen te gaan, maar bewoners lijken daarop af te haken. Die plannen zijn nog niet zo concreet als een erotisch centrum. Of zoals iemand na afloop zegt: “Onbevredigend. Ze lijkt niet naar onze argumenten te luisteren.”

Burgemeester Femke Halsema spreekt op het podium tijdens de buurtbijeenkomst over het erotisch centrum in stadsdeel Noord. Beeld Ramon van Flymen

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: