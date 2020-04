Ook in 2021 mogelijk geen festivals of concerten

Festivalgangers arriveren op het festivalterrein van Lowlands Beeld ANP Kippa

Vanwege een directe dreiging voor 48.000 banen en een geschat omzetverlies van 3,5 miljard euro is het de vraag of de ondernemers 2021 kunnen halen om weer festivals en concerten te organiseren, aldus de vereniging.

De evenementenindustrie krijgt rake klappen door de coronacrisis. De kabinetsmaatregel om tot 1 september alle grootschalige bijeenkomsten te verbieden, heeft ervoor gezorgd dat het werk in de branche abrupt tot stilstand is gekomen. Alle grote zomerevenementen, van de Gay Pride en andere Amsterdamse feestjes en festivals tot Pinkpop en Lowlands, zijn geschrapt, maar intussen wordt ook gevreesd voor volgend jaar.



“De verwachting is dat deze gigantische klap ons nog een hele lange tijd zal achtervolgen,” aldus Gert Jan Brouwer, secretaris van VVEM. “Dat heeft niet alleen te maken met de dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid en het verdampen van vele miljarden aan omzet, maar ook omdat de opstarttijd in deze branche veel langer is dan je zou denken.”



“Zolang er geen datum is van het opheffen van die 1,5 meterregel, kunnen wij amper vooruit plannen,” vervolgt hij. “Een artiest boeken of een compleet festival van de grond krijgen is een enorm risicovolle operatie geworden. Bovendien is de vraag afgenomen en blijven artiesten zelf ook weg.”

Festivals niet verzekerd

De VVEM – bestaande uit leveranciers, locatieverstrekkers en organisatoren uit de industrie, bijvoorbeeld MOJO – stelt dat de politiek onvoldoende inzicht heeft in de evenementenbranche en specifiek hoeveel bedrijven en mensen betrokken zijn bij het tot stand komen van concerten en festivals.

De 300 miljoen euro die minister Van Engelshoven vrijmaakte voor cultuur, is lang niet genoeg om de sector te redden, stelt Brouwer. Dat geld is volgens hem primair bedoeld om de cruciale culturele instellingen overeind te houden. Dat betekent dat dit geld naar gesubsidieerde theaters en musea gaat, zoals het Rijksmuseum, en bijna niets naar de popsector en en de publieksevenementen. Verzekerd voor een pandemie zijn zelfs grote festivals als Pinkpop en Lowlands niet.

“Dit zijn partijen die gedurende het jaar flink investeren en daarmee bouwen naar de zomer als piekmoment. Nu het hele feest niet doorgaat en verzekeringsmaatschappijen hoogstwaarschijnlijk niet zullen uitkeren, wordt niet alleen de organisator keihard geraakt – wat soms in de media nog wel wordt gesuggereerd – maar ook een gigantisch grote groep aan andere mensen. Van crew en beveiliging tot cateraars en leveranciers van sanitair en licht en geluid. Er zijn zo onwijs veel mensen die leven van werk in deze branche, die worden soms nog wel eens vergeten.”

Vrees

De cijfers tonen de impact van de maatregelen alvast aan: 1500 grotere festivals, evenementen en concerten, met gezamenlijk zo’n 35 miljoen bezoekers en een omzet van 1,5 miljard euro. Tienduizenden ondernemers en hun medewerkers moeten vrezen voor hun bedrijf. De schade loopt dagelijks met tonnen op.

“Het is dramatisch,” aldus Brouwer. “Zonder een financiële injectie kunnen wij niet garanderen dat er volgend jaar concerten en festivals zullen zijn. Of een miljard euro genoeg is? Nee, ik denk dat er nog veel meer nodig is om iedereen uit de brand te helpen.”

Geen garantie

Het noodpakket dat het kabinet op 17 maart al presenteerde geeft ondernemers in de branche wel een paar maanden ruimte om te ademen, maar absoluut geen garantie op overleven, stelt Brouwer. Hij maakt zich zorgen over het najaar en zelfs al over volgend jaar. Het is bovendien nog altijd de vraag of de 1,5 metereconomie van premier Rutte hand in hand gaat met bijvoorbeeld een beurs of een muziekfestival.

Volgens de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is dat zo goed als onmogelijk. “Je kunt het geld net zo goed in de fik steken als je onder deze omstandigheden een clubshow of festival gaat organiseren,” aldus de directeur.

Ondanks de sombere vooruitzichten blijven de poppodia, theaterzalen en festivals in Nederland strijdbaar, stelt VVEM. “De veerkracht en de flexibiliteit om creatieve oplossingen te bedenken kenmerken onze industrie. We doen er alles aan om na deze crisis zoveel mogelijk evenementen weer veilig door te kunnen laten gaan.”