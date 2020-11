Ook FvD-jongerenleider Freek Jansen trekt zich terug van kieslijst

Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Dat meldt senator en vicevoorzitter van het partijbestuur Lennart van der Linden. Jansen, nummer zeven op de kieslijst van Forum, was een centrale figuur in de commotie die de afgelopen week ontstond, en die uiteindelijk leidde tot het opstappen van Thierry Baudet als lijsttrekker.

In de loop van de avond ontstond er onduidelijkheid over de positie van Jansen. Onder meer De Telegraaf berichtte dat de 28-jarige Jansen toch op de kieslijst zou komen.

Jongerenafdeling JFvD en Jansen in het bijzonder, kwamen onder vuur te liggen na publicaties in Het Parool. Leden van JFvD bleken zich in appgroepen antisemitisch en homofoob te uiten en nazisympathieën te hebben. De publicatie leidde zondag al tot het tijdelijk opstappen van de JFvD-leiding.

‘Dan ben ik ook weg’

Daarmee was de kwestie bij lange na niet afgedaan. Integendeel: maandagavond kondigde partijleider Baudet aan op te stappen als lijsttrekker. Vermoedelijk verbond hij zijn lot aan dat van zijn vriend Jansen, die aan het begin van de middag zou hebben besloten om zich terug te trekken. Een wit weggetrokken Baudet zou hebben gereageerd met: “Dan ben ik ook weg.”

Ook voor de publicaties van afgelopen weekend gold Jansen overigens al als omstreden. Hij zou de ontmoeting tussen Baudet en de Amerikaanse white supremacist Jared Taylor en de extreemrechtse organisatie Erkenbrand hebben geregeld en had volgens een voormalig werkgever enorme belangstelling voor het Derde Rijk en Adolf Hitler. Jansen noemde dat ‘belachelijke’ en ‘lasterlijke’ verklaringen.