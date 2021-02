Ook failliet lijdt flopwarenhuis Hudson's Bay onder de coronacrisis

Leeg Hudson's Bay-gebouw Amstelveen. Beeld Nosh Neneh

Dat blijkt uit het nieuwste verslag van de curatoren van Hudson’s Bay. Het Canadese warenhuisconcern, dat in 2016 in Nederland neerstreek, ging eind 2019 klaterend over de kop nadat het meer dan 300 miljoen euro in zijn Nederlandse avontuur had verbrand.

Bij het faillissement lag er voor ruim 15 miljoen euro voorraad in magazijnen en winkels. Een deel daarvan werd eind 2019 verkocht bij de faillissementsuitverkoop.

De rest had via een externe opkoper van de hand moeten worden gedaan. Maar daar haalt de lockdown nu een streep door. ‘Als gevolg van het sluiten van de detailhandel is het niet mogelijk gebleken de goederen te gelde te maken,’ schrijven de curatoren.

Onzekerheid

Dat lijkt ook niet meer te gebeuren. ‘Gelet op de voortdurende onzekerheid met betrekking tot de openstelling van de detailhandel kunnen we nog geen voorspelling doen wanneer een en ander afgewikkeld zal worden. Als gevolg van het doorlopen van de seizoenen zal de kans op een significante opbrengst steeds verder afnemen.’ Anders gezegd: de kledij is niet modieus meer.

Het zit de curatoren toch al niet mee, omdat vorig jaar ook al flink geruzied moest worden over de faillissementsuitverkoop. Daartoe werd specialist Gordon Brothers in de arm genomen. Maar de financiële afwikkeling moest tot bij de rechter worden uitgevochten. Uiteindelijk is alsnog 5,8 miljoen aan Gordon betaald.

Ook stal een uitzendkracht in de nadagen van het warenhuis voor 70.000 euro aan spullen, waarvan maar een deel is teruggevonden. Daarnaast verdween een voorraad parfums van Dior die door een medewerker van het transportbedrijf van de Canadezen was gestolen. Uiteindelijk heeft de transporteur de schade, 55.000 euro, aan de curatoren vergoed.

De curatoren hebben tot nu 45,7 miljoen euro aan schuldeisers betaald. 118 crediteuren willen nog geld zien - waarvan twintig volgens de bewindvoerders ten onrechte - goed voor bijna 135 miljoen euro. Onder hen zijn verhuurders van winkelpanden als CBRE en Unibail Rodamco,

‘Kartel van verhuurders’

Het Canadese moederbedrijf Hudson’s Bay Company (HBC) heeft zijn vordering van 36 miljoen euro inmiddels ingetrokken. Maar de Canadezen hebben hun strijd tegen de Nederlandse verhuurders van de 15 winkelpanden nog altijd niet opgegeven.

HBC beschuldigt hen ervan een illegaal kartel te vormen om zo af te dwingen dat het concern de meeste huren nog tot 2027 moet betalen, ook als is het hier niet meer actief. Vorig najaar wees de rechter dat verhaal vernietigend af, maar HBC is tegen die uitspraak in beroep gegaan.