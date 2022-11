Ook energiecompensatie voor huishoudens die verwarming delen

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) tijdens een overleg over het prijsplafond. Beeld ANP

In Amsterdam gaat het volgens de Vve-bond (Vereniging van Eigenaren) om zo’n 26.000 huishoudens, een relatief groot aantal.

De regeling moet nog worden uitgewerkt en is bedoeld voor huishoudens die niet profiteren van het zogeheten prijsplafond. Met dat prijsplafond wil het kabinet huishoudens helpen met hun hoge energierekening. Wie een gemiddelde hoeveelheid gas en elektriciteit verbruikt, hoeft maar een maximum bedrag van zo’n 241 euro per maand te betalen. Dat plafond gaat 1 januari in.

Maar ongeveer een half miljoen huishoudens wordt met dat prijsplafond niet geholpen. Dat zijn vooral bewoners van appartementen die een aansluiting delen met anderen via zogeheten blokverwarming. Bij blokverwarming staat er bijvoorbeeld een grote cv-ketel in een gebouw die meerdere woningen verwarmt. Het kabinet komt nu met een aparte regeling om die huishoudens te helpen.

Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is de regeling nog niet klaar. Ook is nog onduidelijk of dat voor 1 januari lukt. Hoe hoog het bedrag wordt, kan de minister ook nog niet zeggen. “Maar dit is de manier waarop we het gaan doen. En ook als het later wordt dan 1 januari, zullen mensen ongeveer hetzelfde bedrag krijgen als zouden ze wel geprofiteerd hebben van het prijsplafond,” zei hij donderdag in debat met de Tweede Kamer.

Controle

Straks kunnen verhuurders of verenigingen van eigenaren bij de Belastingdienst om een vergoeding vragen als er in een gebouw blokverwarming wordt gebruikt. Dat bedrag moet dan worden verdeeld onder de verschillende huishoudens in het gebouw. Jetten: “Probleem bij blokverwarming is dat energieleveranciers niet weten om welke adressen het gaat. Het bedrag moet dus zelf worden aangevraagd.”

Er zal volgens de minister wel gecontroleerd worden of het geld terecht wordt aangevraagd. “De regeling is ingewikkeld, want achter blokverwarming kunnen verschillende aantallen appartementen zitten. Ook zit er achter zo’n aansluiting soms een bedrijf en voor hen is deze regeling niet bedoeld.” Het kabinet werkt wel aan een andere regeling om bedrijven tegemoet te komen. Maar die laat nog tot zeker komend voorjaar op zich wachten.

Hoewel het er nog even om leek te spannen, lijken de energiebedrijven het prijsplafond allemaal te kunnen invoeren per 1 januari. Wel gaven de bedrijven zelf in een gesprek met de Kamer aan dat het een enorme operatie is om de computersystemen op tijd klaar te krijgen.