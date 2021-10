Ook compensatie kinderen en ex-partners voor toeslagenschandaal

Gedupeerden van het toeslagenschandaal op de Dam. Met het protest wilden de slachtoffers van de toeslagenaffaire maatschappelijke steun vragen. Beeld ANP

Ook is een bedrag gereserveerd voor mensen die fout behandeld zijn door de Belastingdienst rond andere toeslagen. Het geld komt uit een pot van ruim 5 miljard euro die het kabinet al voor compensatie opzij had gezet.

Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Het kabinet geeft prioriteit aan de regeling voor kinderen van gedupeerde ouders. Zij krijgen, afhankelijk van hun leeftijd, tussen de 2000 en 10.000 euro. Naar verwachting komen zo’n 95.000 kinderen voor de regeling in aanmerking.

De regelingen zouden in de loop van volgend jaar in werking moeten treden, maar dat is nog wel mede afhankelijk van instemming door de Tweede Kamer. Ook moet nog bekeken worden of de regelingen die het kabinet voor ogen heeft uitvoerbaar zijn. “Om echt te kunnen helpen, moet de uitvoering goed worden voorbereid,” zegt Van Huffelen. “Daar is tijd voor nodig.”

Door een nietsontziende fraudejacht door de Belastingdienst zijn vele duizenden gezinnen financieel in de knel gekomen. Eind vorig jaar besloot het kabinet al dat alle gedupeerde ouders in ieder geval 30.000 euro krijgen, en eventuele verdere schade ook vergoed krijgen. Bovendien worden zij verlost van hun schulden, zodat zij met een schone lei kunnen beginnen. Maar die operatie verloopt nog allesbehalve soepel. Nog maar een zeer klein deel van alle dossiers is volledig afgehandeld.

De Tweede Kamer wil al langer dat ook kinderen die last hebben gehad van deze problemen compensatie krijgen. “Kinderen hebben heel duidelijk aan ons laten weten dat zij ook gedupeerd zijn”, zegt van Huffelen. “Er is veel gebeurd in hun leven, ze zijn vaak in armoede opgegroeid, schaamte, ze hebben allerlei problemen gehad. Wij willen die kinderen graag een steun in de rug geven.” Er komt bijvoorbeeld ook psychische hulp voor kinderen die dat nodig hebben.

Daarnaast wil het kabinet alsnog hulp beiden aan mensen die hun relatie, al dan niet als gevolg van de toeslagenaffaire, hebben zien stranden. Tot nu toe voorzagen de regelingen niet in hulp voor beide ouders in een gebroken gezin. Maar ook ex-partners hebben soms “tot op de dag van vandaag” last van de gevolgen van het schandaal. Zij krijgen ook een tegemoetkoming en eventueel hulp met hun schulden. Het gaat volgens Van Huffelen om een groep van circa 9000 mensen.

Sinds de regeling van 30.000 euro werd aangekondigd, hebben ook veel mensen zich gemeld die in problemen zijn geraakt door onterechte terugvorderingen van andere toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Om deze groep van naar schatting 22.000 mensen te compenseren wordt 76 miljoen euro gereserveerd.