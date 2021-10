‘Ook cijfers laten zien: zwangeren vaker op ic door deltavariant’

Volgens Trouw zijn ‘vrijwel alle’ zwangere vrouwen die met de deltavariant worden opgenomen niet gevaccineerd. Beeld Getty Images/Tetra images RF

Sinds half juli, toen de deltavariant dominant werd, zijn tachtig zwangeren en kraamvrouwen met het coronavirus opgenomen. 28 procent daarvan kwam op de ic terecht. Dat blijkt uit de cijfers die Trouw kreeg van Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde aan het UMC Utrecht en voorzitter van NethOSS, dat ernstige ziekten en complicaties in de zwangerschap en het kraambed registreert. Tijdens de piek van de alfavariant in april en mei kwamen 129 zwangeren en kraamvrouwen met covid in het ziekenhuis terecht. Daarvan belandde slechts 16 procent op de ic.

Volgens Trouw zijn ‘vrijwel alle’ opgenomen zwangere vrouwen niet gevaccineerd. “Vrouwen zijn vaak bang dat het vaccin bij de vrucht komt, maar dat is niet zo,” zegt Hans Duvekot, gynaecoloog in het Rotterdamse Erasmus MC in de krant.

Engeland

In Engeland, waar de deltavariant van het coronavirus eerder dominant werd, waren de cijfers al langer duidelijk. Tijdens de eerste golf was 24 procent van de Britse zwangeren die in het ziekenhuis werd opgenomen er zo slecht aan toe, dat ze onder meer zuurstof nodig hadden of op de ic belandden. Bij de deltavariant liep dat percentage op tot 45 procent.

Sinds mei adviseert het RIVM alle Nederlandse vrouwen die zwanger zijn om zich te laten vaccineren. De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zijn voor zwangeren en hun ongeboren kind veilig en effectief bevonden.