Ook bouwers in actie tegen stikstofaanpak

Via Facebook hebben al 1300 mensen zich gemeld als deelnemer en nog eens bijna 8000 zeggen zich misschien aan te sluiten. Voor de manifestatie willen de initiatiefnemers sprekers uitnodigen van brancheorganisaties en vertegenwoordigers uit de politiek.

Voor grondverzetbedrijven, aannemers, transporteurs en baggeraars is niet alleen stikstofuitstoot een probleem, maar ook PFAS. Dat is een verzamelnaam voor duizenden schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd.

Aanleiding voor het opzetten van de actiegroep was het stikstofdebat in de Kamer afgelopen donderdag, zeggen initiatiefnemers Arnold Tuytel en Klaas Kooiker op de website Grondig.com. “Het hele debat ging over de landbouw, maar de minister lijkt niet te beseffen hoe hoog de nood is bij onze bedrijven. Wij hebben mensen thuis zitten, machines en vrachtauto’s stil staan en zien het werk steeds verder opdrogen. Dat vreet aan je, als je zo je bedrijf te gronde ziet gaan.”

Ook brancheorganisaties als TLN en VNO-NCW dringen al enige tijd aan op duidelijkheid over de aanpak van stikstof en PFAS, zodat stilliggende bouw- en transportprojecten weer kunnen worden opgestart.