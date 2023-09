Ook BBB zoekt plek in het politieke midden, als vertegenwoordiger van het ‘stille midden’: ‘Mensen zijn geen dossiers’

Mona Keijzer (l) en Caroline van der Plas (BBB) na afloop van de presentatie van Keijzer als de premierskandidaat voor de BoerBurgerBeweging (BBB). Beeld ANP

Jawel, Caroline van der Plas blijft zichzelf neerzetten als de ultieme buitenstaander aan het Haagse Binnenhof. In haar HJ Schoo-lezing maandagavond sprak ze schertsend over zichzelf als die ‘gewone boomervrouw van dik in de vijftig met overgewicht, en met alleen een havo-opleiding’ die als een ‘rariteit’ zou worden gezien in de politiek. “Die wordt door mensen in deze bubbel ook weleens smalend Ma Flodder genoemd. Of juffrouw Jannie.”

Maar opvallender (hoewel begrijpelijk) is dat Van der Plas haar BBB in het politieke midden wil positioneren. Want waar ze toch vooral begon als pro-boerenbeweging, verschuift het accent steeds meer in die richting.

Ze sprak in Amsterdam van het ‘stille midden’ dat zich niet meer vertegenwoordigd ziet in Den Haag. Dat ‘de publieke zenders uitzet, de krant definitief dichtslaat’, of ‘besluit het maar niet meer over politiek te hebben’. Het gevaar volgens Van der Plas: een ‘stilte’ die ‘razendsnel’ wordt ‘ingevuld door de extremen aan de flanken’. “En dat is ontwrichtend voor onze democratie.” Want ‘juist’ de middengroep ‘is de verbinding tussen de flanken en verdient een duidelijke politieke vertegenwoordiging’.

Het is precies waar de andere partijen ook op mikken: in het midden is de grootste electorale winst te halen. VVD, CDA, D66, Pieter Omtzigt, PvdA/GroenLinks: allen richten zich daarom op die groep. De ‘normale hardwerkende inwoners van Nederland’, noemt Van der Plas het, ‘die te horen kregen: jij doet niet meer mee.’ Die gewone vrouw en man kijken Vandaag Inside en bespreken ‘de zaken des levens’ dagelijks bij de koffie of de borrel, maar worden door anderen te vaak weggezet als ‘wappie, domrechts of proteststemmer’, stelt de BBB-leider: “Onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens.”

Van der Plas komt met een aanklacht tegen hoe de overheid nú functioneert. Ze hekelt hoe het ‘poten-in-de-klei-denken’ plaats zou hebben gemaakt voor ‘excelsheet- en spreadsheetdenken’. “De overheid is de aansluiting met deze mensen verloren. Mensen zijn geen dossiers. Mensen zijn geen spreadsheets.”

Silo’s

De klachten: mensen kunnen niet meer dicht bij huis pinnen, een brief op de post doen, snel naar de huisarts en er rijden geen bussen meer. Tussen stad en regio ziet ze ‘voorzieningsongelijkheid’. En ze spiegelt de overheid voor als iets dat ‘zich heeft verschanst in silo’s vol met juristen, economen en bestuurskundigen’. Daarom zouden mbo’ers meer kansen moeten krijgen om bij de overheid te werken. “En dan niet alleen als facilitair medewerker, maar ook als beleidsmedewerker, Kamerlid, minister.”

Sterker: Van der Plas – die aan het begin van haar loopbaan bij sollicitaties de ene afwijzing na de andere kreeg, omdat ze geen vervolgopleiding had gevolgd – pleit voor een ‘diplomaplafond’. “In een sollicitatieprocedure moet praktijkervaring voorrang krijgen boven formele opleidingseisen.”

Nu is de afstand burger-overheid te groot, stelt Van der Plas. Ze wil zelfs de grondwet herzien: de rijksoverheid zou de macht moeten delen met provinciebesturen, zodat die zelf hun ‘bestuur en wetgeving’ kunnen vormgeven. Hoe concreet dit ook neerslaat in de BBB-plannen is nog onduidelijk: het verkiezingsprogramma wordt vrijdag gepresenteerd.

De analyse van Van der Plas is er alvast wel: “Nederland zit in een samen­levingscrisis, een diepe vertrouwenscrisis tussen burger en overheid. Wie dat nu nog niet ziet, is een samen­levingsontkenner,” zei ze met een knipoog naar de klacht dat zijzelf een klimaatontkenner zou zijn. Dat onderwerp diepte ze overigens niet uit in de speech.

Goud

Liever hamert de BBB-leider op de ‘regio’ met ‘stevige gemeenschappen met een sterke identiteit en ­sociale cohesie’. Een land van sociale cohesie, van ‘noaberschap’. En ze wil meer openbaar vervoer, ‘ruimte’ voor boeren, ondernemers, familiebedrijven en de voedingsindustrie. Dat voedsel en vlees als exportproduct in de ban zouden moeten, is haar een gruwel. “Voedsel is het goud van de 21ste eeuw. Nederland heeft geen kostbare grondstoffen zoals ijzererts of goud, maar wij hebben wel vruchtbare grond.”

Caroline van der Plas (BBB) staat de pers te woord na afloop van de presentatie van enkele van haar kandidaat-Kamerleden. Beeld ANP

Opvallend is wel dat ze de maatschappelijke omwenteling in gang wil zetten met politici die zelf juist voortkomen uit de oude politiek. Vrijdag presenteerde ze Mona Keijzer nog als haar premierskandidaat, terwijl die jarenlang CDA-Kamerlid was én aan de knoppen zat in het kabinet. En hoewel Van der Plas zich afzet tegen flankpartijen, verwelkomde ze ook ex-PVV’er Lilian Helder, en oud-FvD’ers Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink. Die laatste is trouwens toe aan zijn vijfde politieke partij.

Van der Plas spreekt dan ook van ‘geen revolutie, maar een evolutie’. En ‘helaas’, voegt ze wel toe, heeft ze ook ‘geen toverstaf’ om alle problemen in het land ‘zomaar even op te lossen’.