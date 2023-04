Ook Amsterdam loopt tegen de grens aan van hoeveel asielzoekers de stad kan opvangen

Op de MS Galaxy bij de Coentunnel verblijven 1400 asielzoekers. Beeld Joris van Gennip

Het was de zomer van 2021: de Taliban waren net weer aan de macht gekomen in Afghanistan en tienduizenden mensen sloegen op de vlucht. In Ter Apel bleek al snel dat het COA te weinig opvangplekken had en het StayOkay-hostel in het Centrum werd één van de noodopvanglocaties.

Een korte crisis zou het zijn, maar twee jaar later is de druk op de opvangketen alleen maar verder toegenomen. Structureel komt COA bedden tekort en StayOkay is nooit meer een hostel geworden. In Ter Apel moesten honderden asielzoekers vorig jaar buiten slapen, de rechter oordeelde dat de Nederlandse opvang niet voldoet aan humanitaire eisen.

En opnieuw wordt rekening gehouden met een grote vluchtelingenstroom van 67.000 mensen, waarbij het Rijk wederom naar de hoofdstad zal kijken. Intussen krijgt staatssecretaris Eric van der Burg in zijn zoektocht naar nieuwe noodopvanglocaties vaker nee dan ja te horen. Onder meer Alkmaar (het college viel hier zelfs over de kwestie), Wijdemeren (Noord-Holland) en Heumen (Gelderland) gaven afgelopen tijd nul op rekest.

Amsterdam wordt voorzichtiger

Zelfs het altijd welwillende Amsterdam wordt voorzichtiger. Sinds 2021 heeft de stad 5500 meer mensen opgevangen, mede door de oorlog in Oekraïne. In het A&O Hostel in Zuidoost (900 plekken) en op de asielboot MS Galaxy (1400) bij de Coentunnel verblijft het leeuwendeel van asielzoekers. Maar een maand geleden heeft wethouder Rutger Groot Wassink (Asielzaken) een tweede boot waar 1200 mensen kunnen verblijven geweigerd.

De opvangketen komt in de hoofdstad steeds verder onder druk te staan. De stad komt ambtenaren en ruimte voor opvanglocaties tekort. Per vluchteling krijgt een gemeente 18 euro per dag, maar dat is voor huisvesting, voedsel of leefgeld voor bewoners. Het vrijmaken van ambtenaren die op zoek moeten naar geschikte locaties en bewonerscommunicatie, is voor eigen rekening.

En zo is er meer pijn voor de stad: het afgelopen jaar bleek dat bijna tweehonderd asielkinderen maandenlang niet naar school konden, terwijl ze daar wel recht op hadden. Als er al docenten worden gevonden voor deze klassen, kan dat mogelijk weer ten koste gaan van het reguliere onderwijs, dat ook al worstelt met een lerarentekort.

Tekort aan medische hulp

Daarnaast drukt de opvang op de zorg in Amsterdam. Vluchtelingen met psychische problemen kunnen amper terecht bij specialisten, omdat de wachtlijsten in de stad al ellenlang zijn. Bij MS Galaxy worden inmiddels uit voorzorg geen kwetsbare mensen meer opgevangen. En dan is er in Amsterdam een groot huisartsentekort, waardoor het moeilijker wordt vluchtelingen acute medische hulp te bieden als de opvang nog verder uitbreidt.

De spreidingswet had begin dit jaar in werking moeten treden, waardoor elke gemeente zou worden verplicht naar rato van haar omvang opvang te organiseren. Maar binnen de landelijke VVD-fractie leidde die regeling in november tot een politieke crisis. Het gevolg was een gewijzigd, maar vooral uitgesteld wetsvoorstel waarover de Raad van State grote twijfels heeft: hij noemde het ‘onnodig complex’.

Meer asielzoekers dan in 2015

Over twee weken lijkt die wet door de Tweede Kamer te komen, maar dat is te laat voor de grote groep asielzoekers die dit jaar naar Nederland afreizen. Hun verwachte aantal van 67.000 is groter dan het afgelopen jaar (maximaal 55.000) of in 2015, toen de oorlog in Syrië en Irak veel mensen naar Europa bracht (59.100) – en Oekraïners zijn dan nog niet eens meegeteld. “We hebben het niet op orde,” zei Van der Burg dan ook veelzeggend dinsdag in de Kamer.

RTL Nieuws berekende vorig jaar dat 194 van de 342 gemeenten de afgelopen tien jaar niemand hebben opgevangen. Een eerlijkere verdeling zou ook de druk verlichten op zaken als onderwijs, zorg en veiligheid in steden die nu al wel opvang regelen. Amsterdam ziet daarom liever dat Van der Burg de telefoon oppakt om andere gemeenten over te halen om toch mensen op te vangen.

Desalniettemin heeft Amsterdam een ‘short- en longlist’ met locaties voor nieuwe opvang klaarliggen en is het college ‘altijd bereid’ te kijken naar wat kan, zegt Groot Wassink. Maar als de telefoon gaat terwijl azc’s uitpuilen, stelt hij wel voorwaarden. Hij wil garanties op zorg- en onderwijsondersteuning, zodat mensen niet maandenlang wegkwijnen zonder hulp en een grotere kans op incidenten. “Ik kan er geen cijfers op pinnen, maar in Amsterdam zit ook een grens aan het aantal mensen dat we kunnen opvangen.”

