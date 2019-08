Onze economie groeit wél: krappe arbeidsmarkt en meer vaste banen

Beeld Shutterstock

Het afgelopen kwartaal bedroeg de economische groei in Nederland opnieuw een half procent, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen bekendgemaakt. Ten opzichte van vorig jaar is de economie met 2 procent gegroeid.

Daarmee onderscheidt Nederland zich van zijn buurlanden. Duitsland meldde vanmorgen een krimp van 0,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal en wijt dat onder meer aan de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China. Groot-Brittannië zag in de onzekerheid rond de brexit de economie 0,2 procent teruglopen.

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt piekte naar een nieuw ­record: 248.000 vacatures. Tegelijk daalde het aantal werklozen met 11.000 tot 305.000, het laagste aantal sinds 2003, toen het CBS begon met kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

Werkloze vs. vacature

Tegenover bijna elke werkloze staat een vacature. Vorig kwartaal waren er 93 vacatures per 100 werklozen. In het eerste kwartaal waren dat er nog 88. “We moeten terug naar de jaren zestig of zeventig als we zoeken naar een periode dat de arbeidsmarkt krapper was dan nu,” zegt CBS-hoofd­econoom Peter Hein van Mulligen.

Het gevolg is dat werknemers meer eisen kunnen stellen. Zo zit het aantal vaste banen in de lift. Het zijn er nu 193.000 meer dan vorig jaar. “De vaste baan maakt een comeback. Eindelijk een lichtpuntje in deze barre flex­tijden,” zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

De afgelopen jaren zorgde de groei van de werkgelegenheid vooral voor meer zzp’ers en oproepkrachten. Dit jaar is de groei van flexwerk gestagneerd. Het aantal vaste banen is nog wel lager dan voor de crisis.

Donkere wolken

Vooral in de zorg, handel en horeca, de bouw en de zakelijke dienstverlening nam het aantal banen toe. In de voor Amsterdam belangrijke ­financiële dienstverlening gingen opnieuw banen verloren.

Ondanks sombere bespiegelingen over de handelsoorlog, de brexit en de kwakkelende Duitse economie was er dus vooralsnog groei in de Nederlandse economie. “De donkere wolken zijn zeker niet weg. Het is alleen nog moeilijk te zeggen wat de gevolgen zullen zijn,” zegt Van Mulligen. Hoe dan ook: “Het gaat beter dan in de landen om ons heen.”