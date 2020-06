Onweersbuien verdrijven vrijdag en zaterdag de hitte

Beeld ANP

Voor het zover is, wacht vrijdag de warmste dag van de week. Het wordt tropisch warm en broeierig, met lokaal temperaturen boven de 30 graden, zo verwacht Weeronline. In Amsterdam wordt het maximaal 29 graden, is de verwachting.

In de middag ontstaan vooral in het zuiden en zuidwesten van het land de eerste stapelwolken. Die kunnen uitgroeien tot onweersbuien. ‘s Avonds neemt de kans op lokale regen- en onweersbuien toe. Daarbij kan plaatselijk in korte tijd veel regen vallen. Ook in Amsterdam is dat het geval, volgens Weeronline vanaf ongeveer 21.00 uur.

Zaterdag volgen meer regen- en onweersbuien. Er is veel bewolking en met 22 graden is het in Amsterdam een stuk minder warm. Er steekt een stevige zuidwestenwind op, die koelere lucht aanvoert.

Dat gaan we de dagen erna merken. Het tropische weer maakt plaats voor ‘Hollands’ zomerweer: een mix van wolken, zon en buien, bij een temperatuur van rond de 20 graden.