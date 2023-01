Onweer en harde wind verwacht, woensdag code geel in het hele land

In het noordwesten wordt de zwaarste wind verwacht, tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Beeld REMKO DE WAAL / ANP

De stormen trekken woensdag vanuit het westen over het land. In het noordwesten wordt de zwaarste wind verwacht, tussen de 75 en 90 kilometer per uur. In de rest van het land zijn de windstoten tussen de 60 en 75 kilometer per uur.

In Amsterdam word vanaf het einde van de middag op woensdag regen verwacht. Later op de avond trekken de buien naar verwachting weg naar Duitsland en wordt het weer rustiger in Nederland. Wel worden er in Amsterdam ook donderdag nog buien verwacht.

Code geel van het KNMI betekent dat er kans is op windstoten harder dan 75 kilometer per uur. Code geel is de laagste waarschuwing van het KNMI. Als er geen waarschuwingen zijn, is dat code groen.