Onvrede groeit binnen Partij voor de Dieren

In een interview stelt Van Kooten vrijdag dat medewerkers worden uitgebuit, dat voor tegenspraak geen ruimte is en dat PvdD’ers zich niet mogen bezighouden met ‘futiele mensendingen’. Ze botste hierover de laatste tijd regelmatig met partijleider Marianne Thieme. Van Kooten stapte afgelopen dinsdag op.



“Ik herken haar verhaal helemaal,” zegt een voormalig beleidsmedewerker, die jarenlang voor de PvdD-Tweede Kamerfractie werkte. Op voorwaarde van anonimiteit bevestigen twee oud-medewerkers de bevindingen van Van Kooten. Hun namen zijn bekend bij de redactie. Een huidige werknemer, net als een actief PvdD-gemeenteraadslid, herkennen zich in het beeld dat het opgestapte Kamerlid schetst.

Machine

“De angst onder medewerkers op de fractie is enorm,” zegt een van hen. “Elke keer als Marianne Thieme de kamer binnenkwam, was ik op mijn hoede. Ze kon om niets uit haar slof schieten en bevelen uitdelen. Sommige collega’s hielden het nog geen dag uit.” De partijtop zou geen enkele persoonlijke interesse in medewerkers tonen. “Je moest doorwerken alsof je een machine in een fabriek was.”



De ‘verziekte cultuur’ is volgens sommigen te wijten aan de verstoorde relatie tussen Thieme en de nummer twee van de partij, Esther Ouwehand. In 2010 werd Ouwehand door de partijtop, inclusief Thieme, niet opnieuw op de kandidatenlijst gezet. Uiteindelijk keerde het partijcongres zich tegen die keuze en kwam Ouwehand opnieuw in het parlement.

‘Therapiesessies’

Sindsdien huurt de partij professionele hulp in om de gemoederen niet te veel op te laten lopen. Met behulp van coaches, onder wie Marinet Ritz, worden regelmatig ‘therapiesessies’ georganiseerd waarbij fractieleden hun gal over elkaar mogen spuwen. “Dat zijn bizarre bijeenkomsten, waarbij veel wordt gejankt,” zegt een oud-medewerker. “Iedereen moet elkaar dan zeggen wat ze over elkaar denken. De onderstromen moeten boven komen, is het idee. Maar het levert vooral pijnlijke en vervelende situaties op.”

Het anonieme PvdD-gemeenteraadslid noemt het de hoogste tijd dat de oprichters van de partij - Thieme, Niko Koffeman en partijdirecteur Lieke Keller - plaats maken voor een nieuwe generatie. “Zij zijn te lang aan de macht. Ze draven door. Wie op een partijcongres het beleid wil bijsturen, wordt aan alle kanten bewerkt om vooral niet kritisch te zijn.’’

Passie

Bij het laatste partijcongres, in maart dit jaar, werd tot ieders verrassing de 24-jarige Sebastiaan Wolswinkel tot nieuwe partijvoorzitter gekozen. Het partijbestuur steunde, net als Thieme, een andere kandidaat. “De top kwam meteen bijeen in crisisoverleg, deze tegenspraak vanuit de leden waren ze niet gewend,” zegt het raadslid. “Het zijn de eerste scheuren in de partij. Er moet echt iets veranderen.”

Toch klinkt er niet alleen instemming over de kritiek. Zo spreekt oud-persvoorlichter Laurens de Groot op Twitter van ‘een geweldige ervaring’ om bij de PvdD te werken. “Het was inderdaad keihard werken. Niet geheel vreemd als je in de Kamer werkt. En ik heb zelden een team gezien dat met zoveel passie voor een betere wereld knokt als de PvdD-fractie.” Een andere oud-medewerker meldt dat Van Kooten ‘er de kantjes van afliep’.

Partijleider Thieme wil niet reageren op de nieuwe verwijten van (oud-)medewerkers. Haar woordvoerder zei eerder dat ‘niemand op de fractie zich herkent in de aantijgingen’ van het opgestapte Kamerlid. Van Kooten houdt haar zetel en gaat door als zelfstandig Kamerlid.