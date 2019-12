Onverbiddelijk vooruitzicht: weinig kans op een witte kerst

Een fietser op de gracht in Amsterdam in 2017. Beeld ANP

Dat meldt Weeronline. Pas tegen het eind van het jaar wordt het mogelijk kouder, met kans op vorst.

Tijdens kerst zelf gaat de middagtemperatuur wel iets omlaag. Het kan zelfs ’s nachts een beetje vriezen, maar sneeuw hoeven we niet te verwachten.

Normaal gesproken is het een stuk kouder deze maand, met gemiddeld 4 tot 7 graden. Vorig jaar was het in De Bilt gemiddeld 6,1 graden in december.

De meest recente witte kerst was in 2010.