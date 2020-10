Ontwikkelaar Nederlands coronamedicijn verkocht aan buitenlandse investeerders

Mensen doneren bloed bij Sanquin. Beeld REUTERS

Voor dat initiatief heeft de deal geen gevolgen, meldt een woordvoerder van Sanquin. De stichting, vooral bekend door de gelijknamige bloedbank, behoudt een prioriteitsaandeel in Sanquin Plasma Products bv (SPP), het betreffende bedrijfsonderdeel. Dat aandeel geeft een doorslaggevende stem bij kwesties met impact op de Nederlandse plasmageneesmiddelenvoorziening.

Ook de Belgische plasmatak wordt verkocht. De investeerders nemen een belang van 85 procent in beide onderdelen. Hoeveel ze daarvoor betalen, melden de partijen niet. De bloedbank valt niet onder de deal. “Voor onze donoren verandert er niets. Juridisch zijn beide onderdelen ook van elkaar gescheiden.”

Sanquin is een stichting die in 1998 ontstond uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en een onderdeel van het Rode Kruis. Van de 2600 Sanquin-medewerkers werken ongeveer 600 mensen bij het plasma-onderdeel.

Bittere noodzaak

De financiële injectie was bittere noodzaak, meldt Sanquin. Door overnames bestond de internationale concurrentie van het plasma-onderdeel uit steeds grotere bedrijven. “Dat zette ons op achterstand. We waren een kleine speler geworden.”

Het consortium waarmee Sanquin overeenstemming heeft bereikt, bestaat uit een groep internationale investeerders met ruime ervaring in de biomedische sector en het vermarkten van producten uit plasma. “Met hun kennis van de sector en de internationale markt kan Sanquin Plasma Products snel de benodigde efficiëntieslag maken en haar marktaandeel buiten Nederland vergroten.”

Coronamedicijn

Wereldwijd is er door het coronavirus veel aandacht voor bloedplasma. De hoop is dat met antistoffen uit het bloed van genezen mensen een middel gemaakt kan worden waarmee patiënten behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.

Sanquin is bezig om in Nederland 30.000 kilo plasma vol antistoffen tegen Covid-19 te verzamelen. Daarvan moet een coronamedicijn worden geproduceerd. Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het project, dat al deze herfst resultaat zou kunnen opleveren. Een maand geleden bleek echter dat de opbrengst van Sanquins zoektocht lager was dan gehoopt.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Erasmus MC gaan al wel samen met Sanquin onderzoeken of het toedienen van plasma kan leiden tot minder ziekenhuisopnames. Het onderzoek richt zich specifiek op patiënten die nog niet zijn opgenomen in het ziekenhuis, maakte het LUMC dinsdag bekend. Als de behandeling effectief blijkt, kan die helpen om het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten te beperken, stellen de onderzoekers.