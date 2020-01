Ontvangers bombrief kregen ook waarschuwingsbrief

Politie doet onderzoek bij het Okura hotel in de Ferdinand Bolstraat, nadat een bombrief was bezorgd. Beeld ANP

Een bedrijf in Maastricht heeft donderdag een waarschuwingsbrief binnengekregen. Vrijdag kreeg een ander bedrijf in de Limburgse stad zo’n brief.

In de verbrande enveloppen die eerder bij het Centraal Invorderings Bureau (CIB) in Rotterdam zijn binnengekomen, zaten geen explosieven, aldus de politie. Of hier eerder explosieven in hebben gezeten, is nog niet bekend. Deze brieven waren bedoeld voor de bedrijven in Maastricht.

De afgelopen dagen doken er bij diverse bedrijven in het land bombrieven op. Die leken afkomstig van het CIB uit Rotterdam, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het incassobureau hier niets mee te maken heeft.

Okura Hotel

Vrijdagochtend was een bombrief afgegeven bij het Okura Hotel in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. De (technische) recherche en een explosievenverkenner waren ter plaatse. Rond het middaguur liet de politie weten dat de situatie bij het hotel weer veilig was. De brief wordt nader onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Meest waarschijnlijk is dat het gaat om afpersing, van een terreurdaad lijkt geen sprake. De politie houdt er rekening mee dat alle brieven van dezelfde afzender zijn.

De politie heeft een foto van de bombrief openbaar gemaakt die de afgelopen dagen al naar zeven bedrijven is rondgestuurd.