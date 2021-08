Ontsnapte wolven in DierenPark Amersfoort weer gevangen

Beeld AFP

Via Burgernet werd even na half 1 maandagmiddag een melding verspreid dat bezoekers zich in veiligheid moesten brengen in het park, vanwege een loslopende wolf. Een deel van de dierentuin werd ontruimd om de wolf te zoeken.

Volgens woordvoerder Hylke Steggerda ging het om twee wolven van de roedel die in het park leeft. Dierenverzorgers hebben de dieren inmiddels gevonden, verdoofd en weer teruggebracht naar hun verblijf. Hoe de wolven hun verblijf hebben kunnen verlaten, is nog niet duidelijk. Alle bezoekers zijn ‘in veiligheid gebleven’, melden de hulpdiensten via Burgernet.

“De dieren waren van slag, want zij willen graag bij hun roedel zijn,” aldus hoofddierenverzorger Willem Verdonck. “Eigenlijk durf ik wel te zeggen dat de ontsnapte dieren banger voor de bezoekers waren, dan andersom.”

In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees uit hun kooi in dezelfde dierentuin. Dat gebeurde nadat een verzorger een deur niet goed had gesloten. De chimpansees werden doodgeschoten omdat ze agressief waren naar medewerkers van de dierentuin. Verdoven van de dieren zou te lang geduurd hebben, bleek uit onderzoek.