Ontsnapte tbs’er Pompekliniek opgepakt na neersteken vrouw in Soest

Pompekliniek Beeld Paul Rapp

De 31-jarige man ontsnapte woensdagmorgen tijdens een verlof buiten de hekken van de kliniek aan zijn begeleider. Hij is uiteindelijk in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek (Lansingerland) aangehouden.

Het incident gebeurde halverwege de middag. Op de vierde verdieping van een flat aan de Smitsweg in Soest ging het mis. De vrouw bleek meerdere keren te zijn gestoken. Haar toestand is inmiddels stabiel.

Na de steekpartij stapte de man bij iemand in de auto en ging ervandoor, zo bevestigt een woordvoerster van de Pompestichting na berichtgeving van De Gelderlander. De aanleiding van het incident is onbekend.

Wie de tbs’er is en waarvoor hij een tbs-behandeling onderging, is vooralsnog onduidelijk. Ook is niet bekend gemaakt hoe de man aan zijn begeleider kon ontkomen.

Andere ontsnapping

In juni van dit jaar ontsnapten twee tbs’ers uit de Pompekliniek via een gat in een hek dat rond de kliniek staat. Bij het hek stond een auto klaar, waarmee ze op de vlucht sloegen. Een van beide mannen, Sherwin Benshomin Windster, is nog steeds niet teruggevonden. Hij staat sinds deze maand op de Nationale Opsporingslijst.

De andere man, Luciano D., werd negen dagen na zijn ontsnapping in Den Haag opgepakt. Toen had de politie ook al de man gearresteerd die met een slijptol een gat in het hek maakte en die voor de vluchtauto had gezorgd. Deze man heeft voor zijn hulp een celstraf van 24 maanden gekregen.