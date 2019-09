Ontsnapte tbs’er Harry van E. aangehouden

De politie Barneveld meldt via Facebook dat de donderdag ontsnapte tbs’er Johannes ‘Harry’ van E. (42), die in 2013 werd veroordeeld voor kindermisbruik, is aangehouden.

Hij ontsnapte donderdag uit de Nijmeegse Pompekliniek tijdens een begeleid fietsverlof. Van E. nam in het buitengebied van Malden plots een afslag en verdween. De politie verspreidde vrijdag beelden van Van E.

Van E. werd in 2013 veroordeeld omdat hij meerdere kinderen had misbruikt in een wijk in Barneveld waar hij toen woonde. In augustus van dat jaar had hij drie kinderen van zes, zeven en acht jaar met waterballonnen naar zijn huis gelokt en betast.

Van E. kreeg destijds twee jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij was voor 2013 ook al meerdere keren in de fout gegaan met kinderen in zijn toenmalige buurt en staat bekend als een man die zijn pedofiele neigingen niet kan onderdrukken. Ook in 2006 was hij al eens veroordeeld voor misbruik van een klein meisje.

Speciaal team

Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie was het ‘zeer dringend’ dat de man gevonden werd, in verband met de kans dat hij het zedendelict waarvoor hij in de Pompekliniek zat, zou herhalen. “Het is een van de afwegingen. Ook voor zijn eigen veiligheid is het goed dat hij gevonden wordt,” zei de woordvoerder.

De man bekende tijdens een rechtszaak in 2013 dat hij pedoseksuele fantasieën verwezenlijkte met zes buurmeisjes in Barneveld. De Barnevelder heeft meisjes intiem betast en in een geval intiem gekust. Ook biechtte hij ontucht op met meer kinderen tijdens vakanties, maar die niet zijn achterhaald.

Hij werd al eerder veroordeeld wegens misbruik van een buurmeisje. ‘Maar hij wordt, zo bevestigt hijzelf, planmatiger en sluwer,’ aldus de rechtbank destijds in het vonnis. ‘In het verleden wilde verdachte eerst een vertrouwensband met een slachtoffer opbouwen. Daarvan is nu geen sprake meer. Een vluchtig en ongezien moment is voldoende voor verdachte om toe te slaan. Verdachte maakt een plan en creëert hierbij mogelijkheden om zijn fantasieën uit te voeren. Onduidelijk is hoe zijn fantasieën zich verder zullen ontwikkelen.’

Niet de eerste keer

Begin deze maand wist ook een tbs’er te ontsnappen uit dezelfde kliniek. De man had een raam geforceerd en kon daarna over een hek klimmen. Daarbij zou hij rondslingerende bouwmaterialen hebben gebruikt. Hij kon enkele uren later alweer opgepakt worden door de politie. Hij zat bij zijn vriendin in Groesbeek.

Twee jaar geleden werd de Pompekliniek ook al in verlegenheid gebracht door een uitbraak. Toen gebruikte een tbs’er een betonschaar van de werkplaats om ongezien een hek open te knippen. Deze man bleek in de anderhalve week tussen zijn ontsnapping en zijn aanhouding in Hoogvliet twee roofovervallen te hebben gepleegd. “Na de uitbraak in 2017 heeft de Pompestichting onafhankelijk onderzoek laten doen door een externe partij en zijn er maatregelen genomen. Denk aan verbeteringen in het beheer en controleren van gereedschap,” zei een woordvoerder van de kliniek eerder.

Ontsnapping van tbs’ers zijn relatief zeldzaam in Nederland. Wat iets vaker voorkomt: dat een tbs’er niet terugkeert van zijn verlof. In 2018 gebeurde dat elf keer op ruim 70.000 ‘verlofbewegingen’ (kort of langer begeleid of onbegeleid verlof van de in totaal ruim 1.300 tbs’ers in Nederland).