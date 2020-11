Ontsnapte chimpansees Dierenpark Amersfoort doodgeschoten

Beeld EPA

De dieren – Mike en Karibuna – waren ontsnapt uit hun verblijf. Dat kon gebeuren omdat het verblijf niet goed was afgesloten door “een menselijke fout”, aldus de dierentuin.

Zwarte dag

De loslopende chimpansees vertoonden ‘imponerend gedrag', wat voor een gevaarlijke situatie kon zorgen. Daarom is besloten om de dieren dood te schieten. Het park spreekt van een ‘zwarte dag’. “We betreuren deze gebeurtenis enorm.”

Bezoekers of medewerkers van de dierentuin zijn niet gewond geraakt, omdat de dierentuin acuut sloot. Bezoekers zijn enige tijd opgevangen in binnenverblijven van de dierentuin. Later zijn zij onder begeleiding naar de uitgang van het dierentuin gebracht.

Het park blijft dinsdag gesloten, omdat onderzocht wordt hoe het kon gebeuren dat het apenverblijf niet op slot is gedaan. De hekken hadden geen technische mankementen volgens het park.

Update: de situatie is onder controle en het is veilig. Wij onderzoeken wat er precies is gebeurd, daarom is ons park de rest van de dag gesloten. Wij komen later vandaag met een bericht. — DierenParkAmersfoort (@dpamersfoort) 3 november 2020

Luid gekrijs

Een getuige, die samen met haar kleindochtertje in het park was op het moment van de ontsnapping, vertelt dat in het hok van de chimpansees luid gekrijs te horen was. Onder de bezoekers was wel wat onrust, maar er was geen sprake van paniek.

Een andere bezoeker die tijdens de uitbraak in het park was, vertelt dat hij samen met andere gasten opeens het restaurant in werd gedirigeerd. “We hebben twee schoten gehoord, maar op dat moment wisten we niet dat er een aap was ontsnapt. Dat hoorden we later pas. Ik heb ook geen aap gezien die niet in zijn verblijf zat.”

Volgens hem verliep de korte opsluiting in het restaurant rustig. “Het personeel handelde prima, alleen de communicatie kon beter.” Na drie kwartier binnen wachten mocht hij met zijn zoon het restaurant verlaten. “Meer informatie kregen we niet.”

