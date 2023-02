Ontploffingsgevaar bij team Oranje: onvrede bij shorttrackers Schulting en Knegt

Na een roerig shorttrackweekend in Dordrecht wacht de schaatsbond en bondscoach Niels Kerstholt het nodige reparatiewerk. Er is onrust, boegbeeld Suzanne Schulting mist topvorm, en over vier weken is het WK al.

“Dit is wat ik bedoelde,” zegt Suzanne Schulting. Ze had er een lief ding voor over gehad om afgelopen weekend haar eigen ongelijk te bewijzen en met vier gouden medailles uit Dordrecht te vertrekken. Maar wat ze al een tijdje voelt, kwam nu ook in de uitslagen naar boven. Ze is nét niet zo goed als ze zou willen.

Zelf noemt ze het steeds een ‘snap’ en een ‘sparkle’ die ze mist. “Ik heb de kracht niet om het in de finales af te maken.” Op het EK in Polen had ze het er vorige maand ook al over. Toen klonk dat nog wat gek, na vier keer goud en eenmaal zilver. Nu, bij de wereldbekerfinale, is haar individuele buit zilver (1500 meter) en brons (1000). “En dat is een domper. Ik baal ervan dat ik in Dordrecht niet de beste versie van Suzanne Schulting heb kunnen laten zien. Juist hier wilde ik goed zijn.”

Meteen na het finishen op de 1000 meter maakte ze gisteren een verontschuldigend gebaar richting de uitverkochte tribunes. Nog meer dan in het buitenland voelt Schulting zich verplicht om de fans te geven waarvoor ze komen: titels. Dat dat niet altijd kan, weet ze.

Maar hier zit meer achter. Woensdag vertelde ze het al op de mediadag: ze is nog altijd niet overtuigd van de trainingsschema’s van bondscoach Niels Kerstholt. Ze mist de absolute topvorm. Op negentig procent won ze nog een vracht aan medailles dit seizoen, maar met het WK over vier weken groeit de twijfel. “Als ik zo ook op het WK ben, wordt het een stuk lastiger.”

Commercieel team

Sjinkie Knegt denkt er hetzelfde over. Hij uitte zich woensdag wat minder diplomatiek en zei te hopen snel van het ‘zooitje ongeregeld’ af te zijn, doelend op de technische staf. Het kwam hem op een reprimande van de schaatsbond te staan. Die accepteerde Knegt, hij maakte ook excuses, maar nam geen woord terug van zijn inhoudelijke kritiek.

Op zijn beurt was de shorttracker niet te spreken over de slotpassage van het persbericht dat de KNSB stuurde. Na de wereldbekerfinale zou een gesprek met Knegt plaatsvinden over ‘diens toekomst binnen de nationale trainingsselectie shorttrack’. Ongepaste powerplay, vonden Knegt en zijn manager.

Zo heeft de bond het nodige reparatiewerk te verrichten deze week. Een tweespalt dreigt. Want er is ook een groep schaatsers die duidelijk achter Kerstholt en zijn werkwijze staat. “Ik ben het niet met Sjinkie eens,” zei Jens van ’t Wout, dit seizoen internationaal doorgebroken. “Los van het ongelukkige moment van zijn kritiek, doen veel rijders uit de ploeg het juist hartstikke goed.”

Knegt en Schulting hebben grote successen geboekt onder Jeroen Otter, die een jaar sabbatical nam. Voor hen is de overgang naar Kerstholt groot. Schulting heeft al een paar keer verteld over haar plannen om een tweede, commerciële shorttrackploeg op te richten. Daar wordt achter de schermen aan gewerkt. Otter is haar gedroomde coach. Logische gedachtegang: ergens in het voorjaar wordt die ploeg gepresenteerd en hebben shorttrackers een keuze tussen de ‘kernploeg’ van Kerstholt en het commerciële team van Schulting, Knegt en Otter.

Maar zover is het nog lang niet, zeggen alle insiders. “Het is altijd fijn als sporters en staf keuzes kunnen maken die het dichtst liggen bij hun wensen,” reageert Otter vanuit Patagonië, niet per se doelend op zijn eigen toekomst. “Maar aan die luxe hangt wel een prijskaartje.”

Haken en ogen

Bovendien zijn er praktische vraagstukken, schetst Cees Juffermans, oud-shorttracker en toernooidirecteur in Dordrecht. “Er is maar één wedstrijd per seizoen waarin je in een commercieel pak zou kunnen schaatsen: het NK. Je hebt als sponsor weinig zichtbaarheid. En je trekt de nationale ploeg uit elkaar. Hoe ga je trainen voor de zo belangrijke relay? De gedachte is prikkelend, Suzanne is een merk en kan zoiets dragen, tof dat het onderzocht wordt. Maar ik zie veel haken en ogen en denk dat het iets te vroeg is.”

De komende weken wordt gesproken over de invulling van de technische staf van de selectie, liet de KNSB weten. Tot het WK is de huidige selectie op elkaar aangewezen. Kerstholt zei te hopen dat de rust in de ploeg snel terugkeert. Schulting staat er constructief in. “We gaan richting het WK een plan maken waar Niels en ik allebei achter staan. Met een goed trainingsblok moet er zeker wat te winnen zijn. En Niels zal zeker advies inwinnen van Jeroen.”

Op dat toernooi in Seoel komt wel een extra lading te liggen. Valt de oogst tegen, dan dreigt opnieuw ontploffingsgevaar. Het is wel eens rustiger geweest in het Nederlandse shorttrack.