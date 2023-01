Ontploffing voor horecagelegenheid Zeilstraat

Beeld Joris van Gennip

Volgens een getuige zou er een zelfgemaakte brandbom zijn gegooid in de richting van café De Rab. Een woordvoerder van de politie meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Over eventuele schade wil de woordvoerder nog niets kwijt.

Volgens de getuige zouden na de ontploffing vier personen zijn gevlucht: twee op een scooter en twee te voet.

Het is niet het eerste incident bij het café: in oktober 2021 werd De Rab meermaals beschoten. Op de plaats delict vonden agenten een bloedspoor en een gouden ketting. En afgelopen december werd er in de buurt van het café een explosief aangetroffen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: