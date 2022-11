Ontploffing bij woning in Zuidoost, geen gewonden

Beeld Joris van Gennip

Vrijdagavond is er rond 21.10 uur een explosief afgegaan aan de voorzijde van een woning in de Milovan Djilasstraat in Zuidoost. Het explosief ging rond 21.10 uur met een harde knal af. Aan de woning waar het explosief is afgegaan, is schade ontstaan.

Er werd nog geen verdachte aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden.

