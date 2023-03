Ontmoeting met Duitse kabinetsleden in Depot Boijmans Van Beuningen: ‘Bijna volledige integratie’

Premier Mark Rutte en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Depot Boijmans Van Beuningen. Een groot deel van de Nederlandse landmacht staat vanaf donderdag onder bevel van het Duitse leger. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Wapenleveranties liggen nog altijd gevoelig in Duitsland, al leverde geen enkel Europees land zoveel wapentuig aan Kyiv als Duitsland. Vaak deed het land dat in samenwerking met Nederland, zoals bij de pantserhouwitsers.

Nederland en Duitsland zijn op militair vlak inmiddels zulke goede buren, dat een groot deel van de Nederlandse landmacht vanaf donderdag onder bevel staat van het Duitse leger. Premier Mark Rutte spreekt over ‘een bijna volledige integratie’. Scholz vindt het ‘heel bijzonder dat we zo vervlochten zijn’.

Terwijl beide landen worstelen met problemen in hun coalitie, haalden Nederland en Duitsland maandag in Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam, waar de Nederlands-Duitse regeringsgesprekken werden gehouden, de banden aan. “Zolang we geen voetbal spelen zijn we goede partners,” grapte Scholz.

Niet geslapen

Scholz kwam met kleine oogjes naar Nederland vanwege coalitieonderhandelingen in Berlijn over klimaatmaatregelingen en de begroting, die twintig uur duurden en ook ’s nachts doorgingen. “Ik heb niet geslagen,” bekende Scholz. “Maar het gaat best goed.” Rutte, die ook regelmatig een nacht doorhaalt, stelde bijna troostend dat het ‘erbij hoort, in de politiek’. “Maar niet te veel wijn drinken bij het diner vanavond.”

Rutte onderhield een warme vriendschap met voormalig bondskanselier Angela Merkel. En ook met haar opvolger Scholz lijkt Rutte het prima te kunnen vinden. Er werd over en weer hartelijk geglimlacht, en Scholz sprak over ‘Liebe Mark’.

Scholz, ooit burgemeester van havenstad Hamburg, zei ‘als Hamburger blij te zijn om in een havenstad te zijn’ en toonde zich onder de indruk van Depot Boijmans van Beuningen. “Hier kun je achter de coulissen kijken, heel bijzonder.”

Scholz is niet de enige Duitse politicus die naar Nederland kwam. In het kielzog van de bondskanselier reisden meerdere ministers en een staatssecretaris naar Rotterdam. Voordat het hele gezelschap van in totaal ‘bijna twintig bewindspersonen’ een rondleiding kreeg door het museum en gezamenlijk aan tafel ging voor een werkdiner over ‘alle actuele thema’s’, spraken zij met hun Nederlandse ambtsgenoten.

Oekraïense soldaten opleiden

Zo sprak minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken met zijn Duitse evenknie Annalena Baerbock over de oorlog in Oekraïne. Oekraïne stond ook op het lijstje met gespreksonderwerpen van minister Kajsa Ollongren van Defensie, die met haar Duitse collega Boris Pistorius sprak over de trainingsmissie waarin Duitse en Nederlandse militairen samenwerken om Oekraïense soldaten op te leiden, en de gezamenlijke aanschaf van militair materieel.

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie sprak met haar Duitse collega Marco Buschmann en staatssecretaris Cem Özdemir van Binnenlandse Zaken over de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Ook klimaat en energie, economie en infrastructuur en cultuur kwamen aan bod tijdens de een-op-een ontmoetingen van Duitse en Nederlandse ministers. Rutte: “We zijn niet alleen buurlanden, maar ook landen van de Noordzee. Met windmolens en waterstof willen we de groene motor van Europa worden.”

Op tal van manieren

Afgelopen oktober reisde een kabinetsdelegatie naar Berlijn voor regeringsconsultaties, die toen in het teken stonden van klimaat. “Het zijn altijd goede gesprekken die we met elkaar voeren,” zei Rutte. “Onze landen delen veel meer dan alleen een gemeenschappelijke grens. We werken op tal van manieren samen. Tijdens deze gesprekken bespreken we hoe we daarmee, op allerlei terreinen, verder kunnen gaan.”

Dergelijke informele ontmoetingen worden vaker gehouden met kabinetsleden van landen ‘in de buurt’. Zo worden ook rond het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron in april regeringsconsultaties gehouden met Nederlandse en Franse ministers.