Ontketent de komst van 5G een nieuwe revolutie?

In 2015 werd een smartphone gemiddeld eens in de 1,8 jaar vervangen. In 2023 zal dat zijn opgelopen tot eens in de 2,9 jaar. Beeld Rein Janssen

“De opstartfase is voorbij, de hype is over. Het is fijnslijperij geworden,” zegt analist Tim Poulus van marktvorser Telecompaper. Volgens hem is de smartphone – aan het begin van het vorige decennium nog een spannende nieuwigheid – een emotiearm gebruiksvoorwerp geworden.

“Vroeger waren we bereid eens in de twee jaar een nieuwe telefoon te kopen, maar het verschil met de voorganger wordt steeds kleiner. De aandacht gaat nu vooral uit naar batterij, opslag en camera; randvoorwaarden eigenlijk. Dat zijn geen doorslaggevende functies meer.”

“Producenten zijn erg zoekende naar wat de eindgebruiker nog wil; vouwbare schermen of iets om de pols. Je hebt al brillen gehad als de Google Glass of de Hololens van Microsoft, die niet zijn aangeslagen. Ik denk niet dat er op hardwaregebied nog grote ontwikkelingen komen.”

We doen ook steeds langer met onze telefoon. Deden we in 2015 nog gemiddeld 1,8 jaar met een toestel, in 2023 zal dat 2,9 jaar zijn. Marktvorser Gartner verwacht dat straks zal blijken dat er in 2019 mondiaal 2,5 procent minder smartphones zijn, de grootste afname in de jonge historie van de smartphone. “Dat is ook de ­reden dat fabrikanten de prijzen voor hun topmodellen verder verhogen, zodat hun rendement overeind blijft,” zegt Poulus, refererend aan de adviesprijzen die voor de iPhone X (1159 euro) of Samsung Galaxy Note 10 (949 euro) worden gevraagd. “Daar komt wel weer een einde aan.”

Telecomrevolutie Dit voorjaar veilt het rijk de eerste frequenties voor 5G mobiel internet. Het Parool onderzoekt in vier afleveringen of dat net zo’n revolutie teweegbrengt als de introductie van 4G. Laatste aflevering: 5G, aard­verschuiving of rimpeling?

Aparte diensten

Mobieltjesfabrikanten vestigen hun hoop meer en meer op de diensten die ze via smartphones kunnen bieden. Maar ook die liggen onder vuur. “Het gaat nu van apps die op de telefoon moeten worden geïnstalleerd naar webgebaseerde applicaties,” zegt apppionier Koen Pijnenburg, die in 2008 de eerste Nederlandse iPhoneapp produceerde. “Toepassingen worden simpelweg gestart in de internetbrowser van het toestel. Dat betekent dat smartphoneproducenten hun controle over het aanbod van apps kwijtraken. Apple houdt dat nog tegen. Die beschermt het eigen systeem want dat is hun verdienmodel, maar dat zullen ze niet lang meer volhouden.”

Door die ontwikkeling richt Apple zich, in navolging van Google, ook steeds meer op aparte diensten als Netflixkloon Apple TV+ of gamestreamer Arcade.

Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, ziet vanuit ons gedrag vooral een toekomst voor spraakfuncties met echt slimme stemrobots, die veel functies van de smartphone zullen overnemen. “We zijn gewend ons verbaal te uiten, veel meer dan met je vingers op een aanraakscherm te tikken. Het is al een nadeel dat je iets in je hand moet houden om te communiceren. Spraaktechnologie is nu nog best onhandig, maar ik denk dat zelf­lerende spraaksystemen een enorme vlucht ­zullen nemen. Ik ben geen techneut, maar ik kan me voorstellen dat we meer met geluid en koptelefoons doen en in dialoog gaan met een apparaat.”

Toch zal een schermpje onontbeerlijk blijven. “Wellicht dat een andere vorm, zo’n bril bijvoorbeeld, zal werken. Maar dan voor erbij. Visueel werkt toch anders en lezen duurt te lang.”

Of de smartphone net zo’n museum­stuk wordt als de archetypische Nokiadrukknoptelefoon van begin deze eeuw durft trendwatcher Vincent Everts niet hardop te voorspellen. “Je ziet wel vaker dat innovatie op een gegeven moment vertraagt of stopt. De laptop en de tv veranderen ook niet meer van vorm. De laatste grote verandering van de smartphone was echt in 2007. Sindsdien is het alleen aangescherpt. De echte revolutie zit in diensten en toepassingen.”

Een blijvertje

“Ik verwacht wel dat je altijd iets bij je zult dragen. Misschien een 3D-bril of een hologram. Misschien hebben we over tien jaar een implantaat in ons lichaam waarmee we alles doen.”

Het gaat volgens Everts niet meer over het apparaat, maar over wat je ermee kunt doen. “De mobiele telefoon blijft voor persoonlijke communicatie. De toekomst is dat 5G het mogelijk maakt dat technologie allerlei menselijke taken overneemt met een veelvoud van apparaten die je op afstand kunt uitlezen en besturen. Daar wordt al eindeloos op gevogeld.”

Analist Poulus ziet de toekomst minder futuristisch. “Ik denk niet dat de smartphone ooit helemaal zal verdwijnen. We zijn gewend aan deze user interface, dat zie ik niet snel veranderen. Maar het zal een nicheproduct worden, net als de tablet nu.”