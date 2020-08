Ontgroening na coronagevallen corps: ‘Strenger dan gemiddelde horecatent’

Maandag werd bekend dat vier (aspirant-)leden van het Amsterdamse studentencorps besmet zijn met het coronavirus. Andere verenigingen houden de situatie tijdens de kennismakingstijd nauwlettend in de gaten. ‘We controleren elke ochtend de temperatuur.’

Dinsdagochtend heeft de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) met de vijf traditionele studentenverenigingen ‘figuurlijk’ – via Zoom – om tafel gezeten. “Dat deden we al vaker tijdens corona,” zegt praeses Yvonne Buit, “om op de hoogte te zijn van hoe het met elkaar gaat.”

Aanleiding voor dit gesprek was het nieuws vanuit het Amsterdamse studentencorps. Gisteren bleken vier studenten van ASC/AVSV besmet te zijn met het coronavirus. Daarop besloot rector Sophie Jongeling, in samenspraak met de onderwijsinstanties en de GGD Amsterdam, de kennismakingstijd (ontgroening) stop te zetten. “Hopelijk is onze keuze om direct te stoppen met de ontgroeningen als er iets fout gaat, een voorbeeld voor andere verenigingen,” zei Jongeling maandag tegen Het Parool.

Temperatuur controleren

“Het is vet jammer dat het ASC dat heeft moeten doen,” zegt Buit. “De afgelopen vijf maanden moesten alle protocollen en draaiboeken die bestonden de prullenbak in, en nu moeten ze continu herschreven en geüpdatet worden.” Het sneuste vindt ze het voor de aspirant-leden. “Die keken er ook naar uit om hun studententijd mooi op te starten.”

Maar welke maatregelen worden er getroffen, mocht het virus bij andere verenigingen opduiken? Het verschilt, zegt Buit: sommige introductieperiodes, zoals die van studentenvereniging Lanx, beginnen al komende zondag, terwijl andere verenigingen soms pas begin september hun leden laten kennismaken.

Lanx, dat na het corps de grootste Amsterdamse studentenvereniging is, heeft al voorzorgsmaatregelen getroffen om te handelen bij mogelijke coronabesmettingen. “Als het echt nodig blijkt, zullen wij ook de stekker eruit trekken,” zegt praeses Caroline Oomens. “Maar we vinden het vooral jammer voor ASC/AVSV. We hopen dat wij dit besluit niet hoeven nemen.”

De kennismakingstijd van Lanx is ingekort en de studenten zijn ingedeeld in kleinere groepjes, om contactmomenten te beperken. Bovendien wordt elke ochtend de temperatuur van de aspirant-leden gecontroleerd. “Elke ochtend kijken we of iedereen helemaal gezond is,” zegt Oomens. Ben je dat niet, dan word je naar huis gestuurd en word je verzocht om een test te doen.”

Tiet-weekend

Studentensportvereniging Derm neemt normaal 150 nieuwe leden mee op introductieweekend. Dat is doorgaans ook de enige echte verplichting die je bij de vereniging hebt, zegt aankomend bestuurslid Amber Langeveld. “Maar dit jaar gaan we vijftig man minder aannemen, zodat we alles beter kunnen reguleren en afstand kunnen houden.”

Bovendien slaapt iedereen dit jaar in een eenpersoonstent. Ook is het Tiet-weekend – acroniem voor ‘terminaal intensieve extreme test’ – dit jaar niet verplicht. “Als je klachten hebt, blijf je gewoon thuis, zeker als je positief getest bent,” zegt Langeveld.

Alles blijft onder voorbehoud: mocht het onverantwoordelijk zijn om met zoveel mensen op weekend te gaan, dan blaast Derm het introductieweekend af en gaan de nieuwe leden op een andere manier kennis met elkaar maken, ‘bijvoorbeeld via internet’, zegt Langeveld.

“We proberen er preventief voor te zorgen dat we het weten wanneer iemand klachten heeft,” zegt rector Esther Hollestelle van vereniging Unitas. En als iemand corona blijkt te hebben? “Als dat betekent dat onze kennismakingstijd dan stopgezet dient te worden, is dat ontzettend jammer, maar ook de enige juiste beslissing.”

De kennismakingstijd van Unitas is zodanig ingericht dat aspirant-leden altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Bovendien wordt ook daar de temperatuur continu gecontroleerd. “Van het bericht van maandag zijn we nogal geschrokken,” zegt Hollestelle. “Bovendien benadrukt het nogmaals hoe belangrijk het is om contact met de GGD te blijven houden.”

Rotterdam

In Rotterdam liggen studenten al ruim een week onder vuur, omdat zij een brandhaard van het coronavirus lijken te vormen. Buit van de AKvV zegt dat ze niet kan monitoren wat studenten in hun vrije tijd doen. “Maar we zien dat de verenigingen kijken naar plexiglas en looproutes hebben aangebracht op de sociëteit. Ze zijn strenger dan de gemiddelde horecatent.”

Op de besloten borrels van vereniging NoNoMes moeten leden 1,5 meter afstand houden. Ze mogen alleen naar binnen als ze geen symptomen van het coronavirus hebben. “Het ASC heeft ons tevens aangeraden om een hoofdthermometer aan te schaffen,” zegt praeses Alexandra Versteegh.

Hun kennismakingstijd vindt overigens pas plaats in september. “We wachten dus even af hoe het gaat lopen," zegt ze. “We waren al plannen aan het schrijven voor een online kennismakingstijd. Daar hebben we nu meer haast achter gezet.”

Komende donderdag gaat de AKvV, samen met de studentenverenigingen in de stad, langs bij de gemeente om met de GGD te praten over de coronamaatregelen. Aanvankelijk zou burgemeester Femke Halsema daarbij zijn, maar zij is afgehaakt. “Dat vind ik wel jammer.”

Buit zegt dat er reeds bij alle verenigingen protocollen klaarliggen. “De verenigingen gaan bij hun adviesorganen te rade, maar bij overal geldt: zodra de gezondheid van de aspirant-leden risico loopt, wordt de stekker eruit getrokken.”