Onterecht geld afgeschreven bij onbekend aantal ING-klanten

Bij veel klanten gaat het om een bedrag van 6 euro. Bij sommige rekeninghouders gebeurde dit meerdere malen. Op Twitter klagen klanten dat er zelfs vijftien of negentien maal een dergelijk bedrag van hun rekening is afgeschreven.

Volgens een woordvoerder van ING gaat het vooral om klanten die onterecht betaald hebben voor het opnemen en storten van contant geld. De kosten zijn volgens de woordvoerder in rekening gebracht door een technische aanpassing die door de bank is doorgevoerd.

Over hoeveel klanten het gaat of welk bedrag in totaal onterecht is afgeschreven, wil ING geen mededelingen doen.

“We doen er alles aan om de komende dagen de kosten van de gedupeerde klanten te vergoeden,” laat de woordvoerder weten. Mensen hoeven zelf niet in actie te komen. “Het heeft onze hoogste prioriteit om dit te herstellen.” Voor donderdag zou iedereen zijn geld weer terug op de rekening moeten hebben.