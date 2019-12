Onstuimige en buiige aanloop naar kerstavond

Beeld ANP

Het is dinsdag bewolkt en er zijn perioden met regen. De hele dag worden droge perioden afgewisseld met buien. Op kerstavond komen verspreid over het land buien voor. De temperatuur ligt tussen de 5 graden in het noordoosten en 8 in het zuidwesten. Tijdens kerstnacht blijft het buiig, met temperaturen van 4 tot 7 graden.

Tijdens de kerstdagen laat het weer een wisselend beeld zien. Op Eerste Kerstdag schijnt af en toe de zon, maar zijn er ook vrij veel stapelwolken. Verspreid over het land is in de ochtend kans op enkele buien, maar in de middag neemt de buiigheid af en is het overwegend droog. Een witte kerst zal het zeker niet worden: het wordt zo’n 8 tot 9 graden.

Op Tweede Kerstdag is er veel bewolking, maar blijft het overdag droog. Met temperaturen van 6 tot 7 graden is het nog zacht voor de tijd van het jaar.