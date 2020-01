Onstuimige dag met hagel en onweer op komst, kans op natte sneeuw

Beeld ANP

De buien trekken ’s ochtends van het westen naar het oosten over het land. Daarbij zijn zware windstoten tot 80 km per uur mogelijk.



’s Middags zal het in de noordelijke helft van het land gaan regenen. In de loop van de middag neemt het aantal buien af en neemt de wind ook in kracht af.

In de avond en nacht is er een mix van opklaringen en winterse buien en koelt het af tot het vriespunt. Plaatselijk is er daardoor kans op gladheid.