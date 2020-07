Onstuimig weer: zware windstoten aan de kust

Beeld ANP

Later op de dag neemt de wind wat af, verwacht Weeronline.



Het is bewolkt en af en toe valt er (mot)regen. Zondagmiddag breekt vanuit het westen de zon door, maar er blijft kans op een bui. Het is in het hele land winderig met landinwaarts een vrij krachtige wind en in de kustprovincies een krachtige tot harde zuidwester. Direct aan zee kan het stormachtig zijn met zware windstoten tot circa 80 km/uur. Er geldt hiervoor code geel.

Zondagavond is het tijdelijk iets rustiger, maar in de nacht van zondag op maandag draait de wind van zuidwest naar west en waait het aan de westkust weer hard, 7 Bft. Ook dan zijn weer (zware) windstoten mogelijk tot circa 75 km/uur.

Onstuimig

Maandag is het nog flink onstuimig met aan zee een krachtige westenwind. Met 17 graden in het noordwesten tot 19 in het zuidoosten is het aan de frisse kant. Het weerbeeld bestaat uit wolken, enkele buien en af en toe zon.

De wind neemt na maandag af, maar het blijft voorlopig wisselvallig zomerweer. De maxima zijn met 19-23 graden normaal voor begin juli.