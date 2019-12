Onstuimig herfstweer door storm Atiyah

Beeld ANP

Vooral zondagochtend, maar ook in de avond, is er veel regen en aan zee bovendien een stormachtige wind. De bladeren die nog aan de bomen zitten krijgen het zwaar. Dinsdag zullen de bomen er een stuk kaler uitzien.

Ook Amsterdam heeft te maken met het herfstachtige weer. Zondag blijft de kans op regen de hele dag groot. Met name ‘s ochtends kan veel neerslag vallen: zo’n vier millimeter, volgens Weerplaza. In de middag wordt het iets droger, maar in de avond en in de nacht naar maandag neemt de neerslagkans weer toe. Daarbij staat een matige tot harde wind.

“De atmosfeer is volop in beweging,” stelt weerman Raymond Klaasen van Weerplaza. “Een paar kilometer boven onze hoofden waait het stevig uit westelijke richtingen en dat betekent dat weersystemen makkelijk vanaf de oceaan richting Europa worden geblazen.”

Een van de actieve systemen is stormlaag Atiyah, die later dit weekend ten noorden van Schotland naar Noorwegen trekt. “Atiyah is de eerste storm van dit winterseizoen in noordwest Europa. De naam zal ook door het KNMI worden gebruikt op het moment dat de storm ook daadwerkelijk Nederland aan doet. Dit laatste lijkt niet waarschijnlijk omdat de depressie te noordelijk trekt, maar we krijgen er zeker wel een veeg van mee,” legt Klaassen uit.

Nattigheid

De bijbehorende storing trekt zondagochtend van west naar oost over Nederland en zorgt voor flink wat nattigheid. Klaassen: “Langs de lijn wordt het afzien, een winddichte jas en een stevige paraplu zijn geen overbodige luxe.”

Er waait een matige tot harde zuidwestenwind. Met name in de open gebieden waait het fors. Zondagmiddag wordt vanuit het westen droog en misschien breekt nog even de zon door. Het is dan rond de 11 graden, best zacht voor de tijd van het jaar. Geleidelijk kunnen er wel weer een paar buien overtrekken.

Maandag onstuimig

Maandag zijn we nog niet af van het herfstweer. Atiyah bepaalt nog steeds het weer in het noordwesten van Europa. Boven de Noordzee komt een sterke noordwestelijke stroming te staan die op de Nederlandse kust voor zware windstoten (90 tot 100 kilometer per uur) en stormachtig weer zorgt. Het kan zelfs enige tijd stormen. Ook boven land waait het stevig. Daarnaast vallen er diverse buien en de bewolking overheerst. In de middag wordt het geleidelijk droger. De temperatuur ligt rond 8 graden. In de avond en nacht klaart het steeds meer op.

Dinsdag krijgen we een droog weerbeeld met opklaringen. “Helaas zijn de meeste opklaringen waarschijnlijk in de nacht en vroege ochtend,” zegt Klaasen. Dinsdagmiddag is het droog en een graad of 7. Vanuit het westen wordt dan de bewolking dikker en in de loop van de avond en nacht volgt een nieuwe regenstoring.

Ook in de tweede helft van de week raken we het wisselvallige weer nog niet kwijt.