Onstuimig en nat weekendweer met kans op storm Odette

Vooral aan de kust worden zware windstoten verwacht. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De Belgische weerdienst KMI heeft de storm de naam Odette gegeven.

Het contrast met het zonnige nazomerweer van vorig weekend kan niet groter zijn. De zon is dit weekend niet veel te zien en het is kletsnat, zeker in de kustprovincies. De hoofdrol is echter weggelegd voor de wind. Dit geldt vooral voor het begin van het weekend, maar ook later op zaterdag en zondag zal de wind nadrukkelijk aanwezig zijn.

Windkracht 9

De kans op storm (windkracht 9) is vrijdagavond en -nacht het grootst aan de Zeeuwse kust en de kust van Zuid-Holland. In deze gebieden is ook kans op zeer zware windstoten van ruim 100 km/uur. Zaterdagochtend kan de wind ook in de overige kustgebieden flink uitpakken, maar blijft het waarschijnlijk bij een harde tot stormachtige wind. Het Belgische KMI heeft al code oranje afgegeven voor de Belgische kust vanwege Odette. In Zeeland is code geel afgekondigd.

Het weerbeeld bestaat zaterdag verder uit buien afgewisseld door droge momenten. Af en toe breekt de zon even door. Tijdens een droog moment stijgt de temperatuur naar maximaal 15 graden. Hiermee is het fris voor de tijd van het jaar en door de wind voelt het nog kouder aan. Gemiddeld wordt het eind september een graad of 18.

Nauwelijks zon

Zondag krijgen we de zon waarschijnlijk nauwelijks of helemaal niet te zien. De ochtend verloopt grijs en er zijn perioden met regen. In de middag is het meer buiig met ook droge momenten. In de regio Amsterdam wordt een temperatuur van ongeveer 17 graden verwacht. Vooral langs de westkust kan de wind soms nog hard zijn.

Na het weekend blijft het wisselvallig met regelmatig buien en soms veel wind. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden.

Omwaaiende bomen

Zware windstoten kunnen in september sneller overlast veroorzaken dan in de winter, legt Weeronline uit. Bomen staan nog vol in het blad en daardoor kunnen ze gemakkelijker omwaaien of kunnen er sneller grote takken afbreken. Weggebruikers moeten extra oppassen. Vooral op de dammen en bruggen in Zeeland kan het gevaarlijk zijn, zeker voor auto’s met een aanhanger of lege vrachtwagens. In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend is het ook verraderlijk op bijvoorbeeld de Afsluitdijk. De noordwestenwind staat daar dwars op de weg.