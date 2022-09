Onstuimig en koud herfstweer op komst, waarschijnlijk drukke ochtendspits

In de laatste week van september laat de zon zich waarschijnlijk niet meer zien. Beeld ANP / ANP

Het typische herfstweer begint meteen maandagochtend met regenbuien vanuit het noordwesten. ‘s Ochtends krijgt vooral het westen te maken met de regenval. Mogelijk ontstaat daardoor in de ochtendspits vertraging, vooral op drukke trajecten in de Randstad.

In het oosten van het land laten de zware buien waarschijnlijk wat langer op zich wachten en vallen de meeste millimeters pas na de grootste verkeersdrukte. Wel is het er bewolkt en valt er 's ochtends al lichte regen.

Avondspits

Ook tijdens de avondspits moet rekening gehouden worden met een aaneenschakeling van plensbuien. De wind zwelt in het hele land in de loop van de dag aan. In de kustregio’s wordt windkracht 6 of 7 verwacht en is kans op windstoten rond 75 km per uur.

In de dagen na maandag blijft de wisselvalligheid aanhouden, mogelijk met hier en daar een hagel- of onweersbui. De gemiddelde temperatuur blijft ver onder de gebruikelijke temperaturen voor deze tijd van het jaar: deze week is het ‘s middags hooguit 13 tot 15 graden, tijdens de regenbuien duikt de temperatuur daar nog onder.

