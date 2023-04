Onrust onder chefs door ‘gelekte’ Michelinsterren: ‘Lijst liever niet gezien’

De foto van de slide met namen van restaurants die zouden kunnen rekenen op een Michelinster. Beeld Het Parool

Al dagen zit Merijn van Berlo, eigenaar van Choux in Amsterdam, met een knoop in zijn maag. Op de lijst met veertien namen wordt ook zijn restaurant genoemd, net als het Amsterdamse Hanabi, Coulisse en Spectrum. Choux zou volgens het bericht kunnen rekenen op een Michelinster, net als Coulisse en Hanabi; Spectrum zou zelfs drie sterren kunnen verwachten.

“Het is natuurlijk heel tof dat je erop staat, maar ik had ’m liever niet gezien,” zegt Van Berlo. “Ik heb geen idee of het klopt of niet. Misschien is het een enorm goed geslaagde grap van iemand, maar het heeft bij mij eigenlijk alleen maar onrust veroorzaakt. Als het een grap is, is die ongetwijfeld zo bedoeld, maar als het echt klopt, zie ik er persoonlijk ook niet echt de lol van in.”

De foto met de lijst van namen van restaurants is vermoedelijk afkomstig uit een slide uit de presentatie van het inspecteursoverleg. Bij die vergadering voorafgaand aan de officiële uitreiking wordt definitief vastgesteld welke restaurants kunnen rekenen op een of meerdere Michelinsterren. Wie de foto heeft verspreid en door wie die is gemaakt, is onbekend.

Vele felicitaties

Van Berlo ontving de foto afgelopen vrijdag van collega Jeroen de Zeeuw, die met zijn restaurant De Zeeuw in Haarlem ook op de lijst staat. Het bericht was toen al in korte tijd viraal gegaan. “Vanaf het begin heb ik er al wel sceptisch naar gekeken, maar de echtheid van de foto is lastig te bepalen. Over Spectrum wordt ook al jaren gespeculeerd dat ze de sterren zouden krijgen. Als het nep is, is het sowieso in elkaar gezet door iemand die goed op de hoogte is van wat er speelt in restaurantland.”

De chef kon na het bericht direct rekenen op vele felicitaties. “Ik heb geen idee of die terecht zijn. Het zou natuurlijk geweldig zijn als het waar zou zijn, want het is een heel mooie erkenning. We zouden dan ook absoluut blij zijn als we ’m zouden krijgen, maar voor nu probeer ik mezelf vooral te behoeden voor een grote teleurstelling door de lijst niet als waarheid aan te nemen.”

Ook Tim van der Molen, eigenaar van Coulisse, een van de andere Amsterdamse restaurants op de lijst, laat zich niet te veel van de wijs brengen door het bericht. Hij houdt het hoofd koel: “Ik heb er eigenlijk niet veel over te zeggen. Uiteraard lees en hoor ik de reacties erop, maar we wachten het gewoon rustig af.”

Nepnieuws

In een reactie op de foto bracht Michelin naar buiten dat het geen officiële communicatie namens Michelin betreft en dat de informatie daarnaast foutief is. Een van de twijfels over de echtheid van de lijst ging over de aankondiging van 26 nieuwe Bib Gourmandrestaurants, terwijl eerder al was bekendgemaakt dat dit er acht zouden zijn. Michelin verwijst dan ook naar dit punt als bewijs voor hun statement dat het om nepnieuws gaat.

Overigens is het niet de eerste keer dat er voorafgaand aan de uitreiking sprake is van onrust. In 2021 was er een lek veroorzaakt door Michelin zelf. De nieuwe sterren waren toen enkele dagen voor de officiële bekendmaking te zien in hun app. Drie Amsterdamse restaurants kregen er toen een ster bij.

De uitreiking van de Michelinsterren voor 2023 is maandag 24 april in het DeLaMar Theater. Voor de chefs het daarom nog geduldig afwachten. Van Berlo: “Uiteindelijk is het alleen Michelin die weet of de lijst klopt, dus voor mij houdt het daar nu even op. Ik hoop van harte dat ieder ’m alsnog krijgt en dat de teleurstelling niet te groot is als het toch echt nepnieuws blijkt te zijn.”

