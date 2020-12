Onrust in Velsen-Noord voorbij, één aanhouding verricht

In het Noord-Hollandse Velsen-Noord is de rust weer teruggekeerd, meldt de politie, nadat een groep van circa veertig jongeren eerder op maandag agenten met zwaar illegaal vuurwerk en glas bekogelden in de omgeving van het Stratingplantsoen. Burgemeester Frank Dales gaf een noodbevel af vanwege de onrust.