Onrust in studentenflat Diemen na melding van verkrachting: ‘Ik ben doodsbang’

“Dáár is het gebeurd.” De 25-jarige Maria Carapuço wijst naar de roze geverfde studentenflat achter haar, op de Rode Kruislaan in Diemen. De woontoren is deel van complex De RXL, waar circa duizend studenten wonen. “Toen ik over het eerste incident hoorde, dacht ik: het zal wel. Maar daarna gebeurde er nóg iets. Heel eng.”

Carapuço is niet de enige die zich onveilig voelt. Veel bewoners van De RXL zijn ‘bang en bezorgd’ na meldingen van ten minste twee gewelddadige incidenten. Daarbij zouden vrouwelijke bewoners door een man zijn achtervolgd terwijl ze hun woontoren binnenliepen, waarna hij ze belaagde. In één geval zou het slachtoffer de man uiteindelijk hebben weten af te schudden, in het andere zou sprake zijn geweest van verkrachting.

Tijdens een bijeenkomst die vorige week werd georganiseerd door de bewonersvereniging maakten bewoners kenbaar zich onveilig te voelen in en rondom hun woontorens. Bovendien zouden er volgens de studenten niet twee, maar meerdere incidenten zijn geweest waarbij bewoners fysiek en verbaal werden geïntimideerd. De dader zou in al die gevallen aan hetzelfde signalement voldoen.

‘Doodsbang’

“Ik ben doodsbang,” zegt de 21-jarige Vera Dekker, die in een van de flats woont. Ze heeft met een flatgenoot afgesproken om elkaar te bellen als ze ’s avonds laat in hun eentje thuiskomen. Zo kunnen ze elkaar opwachten en bij de voordeur veilig naar binnen begeleiden. Carapuço heeft eenzelfde buddysysteem opgericht met haar flatgenoten. “Als ik ’s avonds alleen thuiskom en autolichten zie branden op de parkeerplaats, ben ik heel bang,” zegt ze. “Dat had ik eerder nooit.”

Een andere bewoonster (21), die liever anoniem wil blijven, is na het nieuws van het tweede incident een paar dagen naar haar ouders gegaan. “Ik kom heel vaak laat thuis,” zegt ze. “Ik zou vorige week eigenlijk uitgaan, maar daar had ik niet veel zin meer in.”

Kapotte deur

Studentencomplex De RXL bestaat uit vijf gebouwen – geel, roze, paars, blauw en groen. Het wordt beheerd door woningcorporatie Lieven de Key. De woontorens hebben elk vijftien verdiepingen, op elke gang delen vijf studenten samen een keuken en bevindt zich één zelfstandige woning.

Voor elk gebouw is een aparte toegangsdruppel nodig; studenten kunnen alleen hun eigen gang in. Het lijkt volgens de bewoners dus onwaarschijnlijk dat de belager zélf in het complex woont. Via e-mails en appberichten worden de studenten opgeroepen geen deuren meer open te houden voor mensen die ze niet kennen.

Volgens meerdere bewoners zijn de sloten echter vaak stuk. “De deur van het roze gebouw is om de haverklap kapot,” zegt Dekker. “Hij valt dan niet meer automatisch dicht. Mensen kunnen hier zomaar naar binnen lopen.” Ook een andere 21-jarige bewoonster, die anoniem wil blijven, zegt dat de voordeur van haar gebouw vaak niet in het slot valt. “Ik lag laatst in bed en was heel bang dat er iemand voor mijn deur zou staan.”

Surveilleren

De politie bevestigt dat er melding is gemaakt van een ‘ernstig zedenincident’ op dinsdagavond 9 mei in een flat aan de Rode Kruislaan. Ook heeft de politie een melding gekregen van een vrouw die in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 mei is lastiggevallen in een andere flat in de straat.

Beide incidenten worden onderzocht. Ook wordt gekeken of de zaken verband houden met elkaar. “Daarnaast surveilleert de politie op dit moment meer in de omgeving van de betreffende flats,” aldus een woordvoerder. De wijkagent heeft met bewoners contact gehad over de incidenten en uitgelegd wat zij zouden kunnen doen wanneer ze in een verdachte of onveilige situatie terechtkomen.

Camera’s

Woningcorporatie Lieven de Key zegt ‘erg geschrokken’ te zijn van de berichten. Ze is bekend met twee incidenten. “We begrijpen dat bewoners zich onveilig voelen,” zegt een woordvoerder. “Samen met de bewonerscommissie, de politie en de gemeente kijken we of we meer kunnen doen voor de veiligheid van bewoners.”

In het complex hangen al camera’s, bij de entrees en in de liften. Volgens Lieven de Key zijn de flats bovendien goed verlicht. “Onze beheerder is vier dagen per week aanwezig in een kantoor in het complex,” aldus de woordvoerder. “Bewoners kunnen bij hem terecht met al hun vragen.”

De politie vraagt mensen die meer over de incidenten weten, of mogelijk zelf slachtoffer zijn geworden, zich te melden.

