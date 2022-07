Onrust in de Mercatorbuurt: 2 beschietingen en 1 explosie in 24 uur

Door de brievenbus van een woning aan de Vespuccistraat is donderdagavond mogelijk benzine gegoten, waarna er zwaar vuurwerk werd afgestoken. Beeld Jop van Kempen

Rond 23.15 uur op donderdagavond ging een explosief af bij de voordeur van een portiekwoning in de Vespuccistraat, meldt de politie. Mogelijk is er benzine door de brievenbus gegoten, waarna zwaar vuurwerk (een Cobra) is afgestoken.



Buurtbewoners kwamen na een harde knal naar buiten; de voordeur van de woning stond in brand. Dankzij snel ingrijpen met een brandblusser werd een uitslaande brand voorkomen. Ook was de brandweer snel ter plaatse. Er vielen geen gewonden.



Toch zijn veel mensen geschrokken. Buurtbewoners bonkten ‘s nachts bij elkaar op deuren en ramen om te waarschuwen voor gevaar. Ouders met kinderen stonden ‘s nachts op straat. “Als het incident diep in de nacht had plaatsgevonden en het vuur niet zo snel was geblust, komen mensenlevens in gevaar,” aldus een omwonende. De politie deed vrijdag onderzoek en was veel te zien op straat.

Vaker overlast

De aanslag lijkt specifiek gericht op een adres waar al vaker overlast is gemeld. De betreffende bewoner zorgt al ongeveer een jaar voor diverse vormen van overlast die ook is aangekaart bij woningcorporatie Rochdale, aldus buurtbewoners. Behalve veel nachtelijke aanloop, luide muziek en geluiden van lachgasgebruik zijn ook geregeld hevige ruzies tussen de bewoner en een vrouw gesignaleerd.



Enkele uren na het incident in de Vespuccistraat werd twee straten verderop, in de Torresstraat, een café beschoten, meldt een woordvoerder van politie. Er zijn meerdere kogelhulzen op straat gevonden. En een nacht eerder werd om de hoek in de Mercatorstraat een kapsalon meerdere keren beschoten.

De politie heeft de zaken in onderzoek en kan nog geen uitspraken doen over een mogelijk verband tussen de incidenten. Er is ook nog niemand aangehouden.

