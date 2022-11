Onmin bij ondernemers neemt toe: kwart van de bedrijven wil weg uit Nederland

Kantoor van Flow Traders in Amsterdam Beeld Eva Plevier

Vooral de toenemende regelbrij, het belastingklimaat en de overheidsvoorwaarden maken Nederland steeds minder aantrekkelijk voor bedrijven en ondernemers

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksbureau SEO voor de jaarlijkse innovatiemonitor, die woensdag verschijnt. De twee peilden eerder dit jaar de stemming bij 712 bedrijven — groot en klein, evenredig verdeeld over verschillende sectoren en het hele land.

De afgelopen weken al bleek dat Nederland al lang niet meer het beloofde techland is, terwijl het kabinet en gemeentes als Amsterdam wel hoog opgeven over het bloeiende klimaat voor internetondernemers en techbedrijven. Onder meer betaalbedrijf Mollie gaf aan te overwegen deels naar het buitenland te verhuizen. Techbelegger Flow Traders gaat dat ook doen. Dat verplaatst zijn hoofdzetel naar Bermuda.

Strenge normen

De onmin blijkt lang niet alleen de voorlopers in ondernemend Nederland dwars te zitten. Nog maar net de helft van de ondervraagde bedrijven en ondernemers denkt helemaal niet aan verhuizen. 23 procent heeft plannen om helemaal of deels uit Nederland te vertrekken. Vorig jaar al besloten ondermeer giganten Shell en Unilever ons land te verruilen voor Groot-Brittannië, mede vanwege de strenge normen hier.

De onmin over het Nederlands economisch beleid groeit. Een op de drie ondernemers vindt dat het ondernemingsklimaat de afgelopen jaren is verslechterd. De motivatie daarvoor verschilt, zegt UVA-hoogleraar strategie en innovatie Henk Volberda. “Van kostenvoordelen, toegang tot talent en klanten tot fiscale motieven.” De goede infrastructuur, aanwezigheid van geschikt personeel en de kwaliteit van leven in Nederland scoren onveranderlijk hoog, alhoewel dat in het laatste geval door de krapte op de arbeidsmarkt sterk onder druk staat.

Buitenlandse bedrijven en Nederlandse multinationals zijn negatiever over de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat dan organisaties die alleen in Nederland actief zijn. Ook omdat die vaak hier diep geworteld zijn.

Innovatie hersteld

De innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven is volgens de Innovatiemonitor na een dip in 2019 en 2020, weer op het oude niveau teruggekeerd. Vooral het ontwikkelen van nieuwe technologieën en toepassingen hoger dan ooit.

Volberda: “Mogelijk dwingen het herstel uit de coronacrisis, klimaattransitie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne bedrijven op zoek te gaan naar nieuwe producten, markten en afzetkanalen.”