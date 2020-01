Online oplichting fors gestegen in 2019

Foto ter illustratie. Beeld ANP XTRA

Korpschef Erik Akerboom noemt de ontwikkeling zorgwekkend.

Het aantal fraudegevallen met online handel steeg het afgelopen jaar met 31 procent. Betaalfraude nam toe met maar liefst 67 procent en cybercrime met 64 procent. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie die woensdag bekend worden gemaakt. Woninginbraken zijn daarentegen gedaald met 8 procent.

Volgens Akerboom wordt het aandeel van jongeren in online fraude steeds groter. "Ze zien in Marktplaatsfraude een manier om makkelijk geld te scoren om bijvoorbeeld te kunnen stappen,” zegt Akerboom. "Of ze stellen tegen betaling hun bankrekening ter beschikking aan criminelen.”