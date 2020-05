Online hulp bij huiselijk coronageweld: Veilig Thuis krijgt chatfunctie

Beeld ANP XTRA

Zeker nu veel mensen gedwongen thuis zitten, bestaat dat risico volgens Veilig Thuis. Daarom is de chatfunctie versneld ingevoerd. “Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden,” zegt Debbie Maas, voorzitter van het Landelijke Netwerk Veilig Thuis.

Daarnaast moet een deel van de ellende nog komen, denkt ze. “Financiële problemen zijn een belangrijke trigger voor geweld. Geen brood op de plank, dat doet wel echt iets met mensen. De grote financiële klappen van de coronacrisis gaan nog vallen.”

Vanaf maandag zitten bij alle 26 regionale Veilig Thuis-organisaties medewerkers klaar om mensen via de chat van advies te voorzien. De afgelopen maand is Veilig Thuis Zuidoost-Brabant al gestart met de chat. Daar kwamen ruim tachtig gesprekken binnen, dat staat gelijk aan ongeveer 20 procent van het gebruikelijke aantal adviesaanvragen.

Anoniem

Via de chat kan geen officiële melding van huiselijk geweld of kindermishandeling worden gedaan. Maas: “De chat is in eerste instantie 100 procent anoniem. We gaan vooral kijken wat degene die zich meldt wil. Vervolgens kunnen we eventueel helpen om officieel melding te doen.”

Toen de intelligente lockdown in Nederland werd afgekondigd, bestond de vrees dat er achter de voordeur meer geweld zou gaan plaatsvinden. Ook na ruim twee maanden is die angst niet terug te zien in het aantal meldingen.

Het zorgt voor een wat paradoxaal gevoel. Want natuurlijk hopen ze bij Veilig Thuis dat er niemand belt om te vertellen over huiselijk geweld of een bedreigende sfeer. Maar áls er bijna niemand belt, voelt dat toch ook niet goed, zegt directeur Judith Kuijpers van Veilig Thuis in Zuidoost-Brabant. “Ik had echt een toename van het aantal meldingen verwacht, maar we zagen zelfs een lichte daling.”

Kuijpers denkt wel dat de medaille twee kanten heeft. “Misschien heeft de coronatijd gezinnen ook wel een periode van rust gegeven. Plotseling was de agenda even wat minder dwingend, en brachten mensen echt samen tijd door. Misschien zorgde dat op sommige plekken juist wel voor minder spanning. Maar aan de andere kant: onze partners, zoals de politie en het onderwijs, signaleren nu ook minder goed wat er achter de voordeur gebeurt. Zij zijn toch vaak de bron van een melding.”

Judith Kuijpers, directeur Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Beeld Privebeeld

Ook voor de medewerkers was het de laatste maanden moeilijker werken. Zagen ze bij huisbezoeken in één oogopslag of ouders het huishouden verwaarloosden, hoe kinderen reageerden op vader of moeder, nu vonden sommige gesprekken via de webcam plaats. Bij zo’n webcamgesprek was soms niet helemaal duidelijk wie er precies in de ruimte was. Kon de persoon aan de andere kant van de lijn wel vrijuit praten?

Juist die laatste vrees zou in tijden van verplichte coronaquarantaine zomaar eens gegrond kunnen blijken. Sommige mensen worden misschien wel constant in de gaten gehouden. Daarom besloten ze in Helmond te beginnen met een proef: mensen die zich niet veilig genoeg voelen om te kunnen bellen, kunnen sinds 20 april ook chatten.

Het resultaat van de eerste maand proefdraaien: 82 chatgesprekken. En dat is absoluut niet slecht, zegt Kuijpers. “We merken dat mensen een chat laagdrempeliger vinden. Een telefoongesprek kan toch een flinke stap zijn. De chatfunctie wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door omwonenden, die iets signaleren en zich afvragen wat ze er mee moeten.”

De resultaten van de proef zijn zo veelbelovend dat alle 26 Veilig Thuis-regio’s vanaf vandaag per chat bereikbaar zijn. “De verwachting is dat wat jongere mensen er eerder gebruik van zullen maken,” zegt Maas. “Die zijn toch wat meer gewend aan deze manier van communiceren.”

Benarde situaties

In Zuidoost-Brabant zagen ze dat een paar vrouwen via hun toetsenbord al uit benarde situaties kon ontsnappen. “Eén vrouw werd mishandeld, maar ze werd constant in de gaten gehouden en kon dus niet bellen. Van een andere vrouw was de telefoon afgepakt. Zij wist ons via haar laptop alsnog te bereiken.”

Maas benadrukt dat slachtoffers niet de enigen zijn die de stap kunnen zetten. “Ook de plegers. Die komen af en toe naar ons toe, maar veel te weinig wat mij betreft. Veel mensen willen helemaal geen geweld plegen, maar voelen zich onmachtig. Ze willen dat het stopt, en schamen zich. Juist een chat kan voor hen ook een laagdrempelige manier zijn om een uitweg te zoeken.”